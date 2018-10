Diễn biến mới nhất vụ người phụ nữ bán thịt heo bị sát hại dã man

Thông tin trên Người Lao động cho biết, ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với VKSND cùng cấp thực nghiệm điều tra vụ giết người, cướp tài sản xảy ra rạng sáng 23/3 ở phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Nghi can là Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải). Trong ảnh: Nghi can Kim Thành Hưng. (Ảnh: Công an Trà Vinh) Trước đó, ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Kim Thành Hưng để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. (Ảnh: KT) Theo cơ quan điều tra khoảng 7h sáng 23/3, người dân phát hiện bà Phan Thị Đào (56 tuổi, làm nghề bán thịt heo, ngụ khóm 30/4, phường 2, thị xã Duyên Hải) tử vong trên nền nhà, xung quanh bê bết máu, trên người có nhiều vết thương. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm 14 vết dao, trong đó có một vết dao đâm thủng tim và phổi, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp. Trong ảnh: Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh CAND) Cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. (Ảnh: Công an Nhân dân) Trong quá trình điều tra, khoảng 10h ngày 23/3, người dân ở ấp Long Hòa (xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) phát hiện xe SH của nạn nhân được bỏ lại ven hương lộ 4, cách hiện trường ban đầu khoảng 60 km. (Ảnh: Công an Nhân dân) Sau nhiều ngày tung lực lượng truy bắt nghi can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh xác định được đối tượng gây án là Kim Thành Hưng. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đối tượng liên tục thay đổi chỗ lẩn trốn ở TP.HCM, sau đó lên Tây Nguyên, qua Tây Ninh rồi sang Campuchia khiến lực lượng trinh sát gặp rất nhiều khó khăn. Trong ảnh: Người dân tập trung tại hiện trường nơi xảy ra vụ án. 3 tuần sau khi xảy ra vụ án, Công an tỉnh Trà Vinh phát đi thông báo nhận dạng nghi can với đặc điểm cao 1,68 m, bị hỏng mắt phải, ngón tay út bàn tay trái bị cụt 2 đốt... Ngay sau đó, Công an tỉnh Trà Vinh nhận được một cuộc gọi của người dân sống tại Campuchia cho biết đã phát hiện một đối tượng có đặc điểm giống như nghi phạm Hưng. Đối tượng này hay đến casino và thuê nhà trọ gần sòng bạc ở Campuchia. Trong ảnh: Nghi can Kim Thành Hưng (Ảnh: Công an cung cấp) Từ nguồn tin báo này, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Công an tỉnh Tây Ninh và sự hỗ trợ của Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã tóm gọn Hưng vào tối 23/4 khi nghi phạm này thua sạch túi ở sòng bạc và đang quay về phòng trọ. Trong ảnh: Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng) Tại cơ quan công an, bước đầu Hưng đã khai nhận hành vi giết bà Phan Thị Đào để cướp tài sản. Hưng thừa nhận khá quen với nạn nhân và đã đột nhập vào nhà cướp hơn 5 lượng vàng, sau đó mang đi bán được khoảng 200 triệu đồng rồi sang Campuchia đánh bạc. Trong ảnh: Hưng thực nghiệm lại hiện trường, sát hại nữ tiểu thương. (Ảnh: Tri thức trẻ) Sau khi sát hại nạn nhân, cùng với số vàng và nữ trang cướp được, Hưng còn lấy chiếc xe SH của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau đó hắn bỏ xe của nạn nhân lại ven đường cách hiện trường vụ án mạng khoảng 60km. Trong ảnh, Người dân tập trung trước căn nhà nơi nạn nhân sinh sống và bị sát hại. (Ảnh: CAND)

Thông tin trên Người Lao động cho biết, ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với VKSND cùng cấp thực nghiệm điều tra vụ giết người, cướp tài sản xảy ra rạng sáng 23/3 ở phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Nghi can là Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải). Trong ảnh: Nghi can Kim Thành Hưng. (Ảnh: Công an Trà Vinh) Trước đó, ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Kim Thành Hưng để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. (Ảnh: KT) Theo cơ quan điều tra khoảng 7h sáng 23/3, người dân phát hiện bà Phan Thị Đào (56 tuổi, làm nghề bán thịt heo, ngụ khóm 30/4, phường 2, thị xã Duyên Hải) tử vong trên nền nhà, xung quanh bê bết máu, trên người có nhiều vết thương. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm 14 vết dao, trong đó có một vết dao đâm thủng tim và phổi, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp. Trong ảnh: Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh CAND) Cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. (Ảnh: Công an Nhân dân) Trong quá trình điều tra, khoảng 10h ngày 23/3, người dân ở ấp Long Hòa (xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) phát hiện xe SH của nạn nhân được bỏ lại ven hương lộ 4, cách hiện trường ban đầu khoảng 60 km. (Ảnh: Công an Nhân dân) Sau nhiều ngày tung lực lượng truy bắt nghi can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh xác định được đối tượng gây án là Kim Thành Hưng. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đối tượng liên tục thay đổi chỗ lẩn trốn ở TP.HCM, sau đó lên Tây Nguyên, qua Tây Ninh rồi sang Campuchia khiến lực lượng trinh sát gặp rất nhiều khó khăn. Trong ảnh: Người dân tập trung tại hiện trường nơi xảy ra vụ án. 3 tuần sau khi xảy ra vụ án, Công an tỉnh Trà Vinh phát đi thông báo nhận dạng nghi can với đặc điểm cao 1,68 m, bị hỏng mắt phải, ngón tay út bàn tay trái bị cụt 2 đốt... Ngay sau đó, Công an tỉnh Trà Vinh nhận được một cuộc gọi của người dân sống tại Campuchia cho biết đã phát hiện một đối tượng có đặc điểm giống như nghi phạm Hưng. Đối tượng này hay đến casino và thuê nhà trọ gần sòng bạc ở Campuchia. Trong ảnh: Nghi can Kim Thành Hưng (Ảnh: Công an cung cấp) Từ nguồn tin báo này, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Công an tỉnh Tây Ninh và sự hỗ trợ của Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã tóm gọn Hưng vào tối 23/4 khi nghi phạm này thua sạch túi ở sòng bạc và đang quay về phòng trọ. Trong ảnh: Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng) Tại cơ quan công an, bước đầu Hưng đã khai nhận hành vi giết bà Phan Thị Đào để cướp tài sản. Hưng thừa nhận khá quen với nạn nhân và đã đột nhập vào nhà cướp hơn 5 lượng vàng, sau đó mang đi bán được khoảng 200 triệu đồng rồi sang Campuchia đánh bạc. Trong ảnh: Hưng thực nghiệm lại hiện trường, sát hại nữ tiểu thương. (Ảnh: Tri thức trẻ) Sau khi sát hại nạn nhân, cùng với số vàng và nữ trang cướp được, Hưng còn lấy chiếc xe SH của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau đó hắn bỏ xe của nạn nhân lại ven đường cách hiện trường vụ án mạng khoảng 60km. Trong ảnh, Người dân tập trung trước căn nhà nơi nạn nhân sinh sống và bị sát hại. (Ảnh: CAND)