Điều tra vụ cán bộ huyện vỡ nợ hơn 100 tỷ đồng

Một cán bộ ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận huy động vốn đến hơn 100 tỷ đồng để làm ăn và hiện không có khả năng hoàn trả. Công an địa phương đang vào cuộc điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Huyện miền núi Tánh Linh.

Những ngày qua, ở huyện miền núi Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận xôn xao câu chuyện cán bộ huyện bị vỡ nợ lên đến hơn 100 tỷ đồng. Các chủ nợ tập trung trước nhà bà Kiều Anh đòi nợ gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bà Kiều Anh được cho là đã vay mượn, huy động vốn từ rất nhiều người để đầu tư bất động sản, nhưng sau đó tuyên bố mất khả năng trả nợ do thua lỗ.

Cụ thể, vụ vỡ nợ liên quan đến bà Hồ Thị Kiều Anh, 36 tuổi, cán bộ đang công tác tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tánh Linh. Lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tánh Linh xác nhận có vụ việc nêu trên và cho biết bà Kiều Anh hiện đang nghỉ phép theo chế độ từ ngày 25/3 đến hết tháng Tư với lý do đi chữa bệnh.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

UBND huyện Tánh Linh cho biết, chiều 17/4, Công an huyện Tánh Linh đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ vỡ nợ của bà Hồ Thị Kiều Anh lên Công an tỉnh Bình Thuận để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền, do có dấu hiệu lừa đảo và liên quan đến nhiều người ở nhiều cơ quan trong huyện./.

Hiệu trưởng dính nghi án mất tích sau khi vỡ nợ đã ra trình diện VOV.VN - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Dương Hòa đã đến Công an trình diện sau nhiều ngày “mất tích”.