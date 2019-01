Điều tra vụ công an xã ở Đồng Nai bị đâm chết trong đêm

1. Công an xã ở Đồng Nai bị đâm chết trong đêm: Khoảng 23h đêm 16/11 trên địa bàn xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ ẩu đả làm một công an viên xã Long Thọ tử vong. Tại hiện trường, ông Dương Văn Đạo (37 tuổi), công an viên xã Long Thọ nằm gục trên đường với vết thương ở ngực. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, giữa ông Đạo và Đỗ Duy Ân (29 tuổi, ngụ cùng xã) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, Ân đâm ông Đạo tử vong. Gây án xong, Ân bỏ trốn và đến sáng 17/1 đã ra đầu thú. 2. Nhân viên bảo vệ Công ty bất động trên vũng máu: Khoảng 5h sáng 17/1 tại cổng Công ty TNHH Ý Thiên (ấp An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), người của công ty phát hiện thi thể một nam nhân viên trên vũng máu ngay gần cổng ra vào công ty. 3. Điều tra vụ côn đồ hành hung cô gái ở chung cư HH2A Linh Đàm: Công an phường Hoàng Liệt đang làm rõ vụ việc một cô gái bị hành hung tại chung cư HH2A Linh Đàm (đường Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) vào tối 16/1. Cô gái là Hồ Bích N (22 tuổi) làm thu ngân tại một cửa hàng quần áo ở chung cư HH2A, Linh Đàm, đến giờ tan ca và đang khóa cửa hàng ra về, cô gái bị một nhóm thanh niên có biểu hiện sàm sỡ, khi cô gái phản ứng lại, chúng xông vào đánh đập khiến cô gái hoảng loạn. 4. Cán bộ ngân hàng thông đồng làm giả thẻ tiết kiệm chiếm 13 tỷ đồng gửi ngân hàng: Công an Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Đăng Trung (33 tuổi, trú tại xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), Nguyễn Bá Anh (34 tuổi, cùng trú TP Hải Phòng) và nữ cán bộ ngân hàng Chu Thị Thanh Hường (SN 1981, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 Bộ Luật hình sự 2015. Các đối tượng đã cấu kết với nhau làm giả thẻ tiết kiệm, chiếm đoạt số tiền 13 tỷ đồng của khách gửi tiền. 5. Sự thật vụ một phụ nữ bị đâm chết trong đêm: Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra vụ án mạng khiến một người chết, xảy ra tại xã Vĩnh Thạnh (TP.Nha Trang). Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị D. (49 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thái). (Ảnh: Thanh Niên) 6. Bắt đối tượng cho vay lãi “cắt cổ” ở Quảng Nam: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Ngọc Vũ (SN 1989, trú xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Bất ngờ kiểm tra căn nhà 179 Huỳnh Thúc Kháng (khu 7, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc), lực lượng chức năng bắt quả tang Vũ đang nhận tiền của một người đến trả tiền lãi vay. (Ảnh: Tiền Phong) 7. Bắt nghi can đánh thiếu nữ dã man ở Đắk Lắk: Cơ quan điều tra công an huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) vừa ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Huy Thái, ảnh nhỏ (SN 1995, trú thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) để điều tra về hành vi cố ý đánh người gây thương tích. 8. Công an đột kích sới bạc, nhiều đối tượng nhảy xuống sông tẩu thoát: Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chiều 16/1 vừa triệt phá một ổ bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và đá gà ăn tiền, công an bắt giữ 12 đối tượng cùng hàng chục triệu đồng tiền tang vật.

