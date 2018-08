Đối tượng bảo kê máy gặt chống trả công an khi bị bắt

Ngày 3/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Quảng Xương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng chuyên đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản và bảo kê các máy gặt lúa trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trương Hữu Tùng (37 tuổi); Lê Thái Sơn (28 tuổi); Bùi Minh Đoan (25 tuổi) cùng trú tại huyện Quảng Xương; Nguyễn Văn Thiện (23 tuổi) và Mai Văn Lưu (23 tuổi) cùng trú tại TP. Thanh Hoá và Nguyễn Thanh Hồng (26 tuổi, trú ở xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An).

Được biết, trong quá trình thi hành lệnh bắt, Trương Hữu Tùng đã không hợp tác và đã dùng chai xăng, bình gas ném về phía lực lượng công an để tẩu thoát.

Tiến hành khám xét nơi ở của Tùng, cơ quan điều tra thu giữ: 1 khẩu súng tự chế, 4 viên đạn ghém, 10 vỏ đạn, 10 dao tự chế, 7 tuýt sắt, 1 máy cắt mài dùng để chế dao, 20 vỏ chai bia bên trong đựng xăng và chất bẩn; 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá và 1 gói ma túy dạng cỏ.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, đã thực hiện hàng chục vụ cưỡng đoạt tài sản, bảo kê các máy gặt lúa của các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

