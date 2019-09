Gửi lệnh bắt, giấy triệu tập giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa phát thông báo cảnh báo một thủ đoạn lừa đảo mới khiến nhiều người dân sập bẫy.



Một giấy triệu tập giả mà các đối tượng lừa đảo tạo ra để gửi cho các nạn nhân.

Cụ thể trong những ngày qua, nhiều người dân ở tỉnh Nghệ An nhận được “Giấy triệu tập”, "Lệnh bắt bị can để tạm giam" (lệnh, quyết định khác của Tòa án, Viện Kiểm sát, Cơ quan điều tra các cấp), trong khi bản thân người nhận không vi phạm gì. Các đối tượng lợi dụng tâm lý lo sợ của một số người nhẹ dạ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Thậm chí có trường hợp vì lo sợ đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho đối tượng lừa đảo khi nhận được lệnh bắt giả.



Công an Nghệ An khẳng định, những văn bản này là giả và cho biết, trước đây đã có rất nhiều vụ lừa đảo thông qua các cuộc gọi tự xưng là Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát,... yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để chứng minh mình vô tội. Vụ việc gửi “giấy triệu tập”, "Lệnh bắt"... giả này cũng là một trong những thủ đoạn lừa đảo của bọn tội phạm.



Thậm chí đối tượng lừa đảo còn lập cả trang FB giả danh công an để lừa đảo.

Ngoài việc tạo ra các Lệnh, Quyết định giả như trên, để nạn nhân tin tưởng hơn, các đối tượng lừa đảo còn lập các tài khoản Zalo, Facebook, trang web mạo danh các cơ quan công an để liên lạc với nạn nhân.



Nếu ai nhận được những văn bản như trên thì hãy đến cơ quan công an gần nhất để trình báo và cung cấp những văn bản đó cho cơ quan công an. Đặc biệt, cần tỉnh táo, không được làm theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo./.