Hai bị can trốn khỏi nhà tạm giữ ở Đồng Tháp bị bắt tại Đồng Nai

Ngày 31/5, Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp di lý hai bị can là Nguyễn Văn Nhàn (SN 1983, ngụ huyện Tam Nông, Đồng Tháp) và Nguyễn Thành Đăng (SN 1991, ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Đồng Tháp.

Hai bị can bị bắt giữ sau 4 ngày lẩn trốn. Đăng bị khởi tố bị can vào ngày 11/5 về hành vi “Cướp tài sản”, còn Nhàn bị khởi tố ngày 15/5 về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.



Cả hai bị can bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) vào ngày 26/5. Hai kẻ này bị Công an huyện Tam Nông phối hợp cùng các đơn vị Công an tại tỉnh Đồng Nai bắt giữ vào 2h ngày 30/5 tại căn nhà ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai).

Theo lời khai của Đăng, sau khi bỏ trốn, Đăng cùng Nhàn đến nhà người quen, lấy xe máy để chạy đến Long An, TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Tại Đồng Nai, Đăng rủ Nhàn tìm đến nhà của người quen tá túc./.

Đình chỉ nữ cán bộ trại giam để phạm nhân đâm nhau chết VOV.VN - Một nữ cán bộ Trại giam Xuân Hà (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bị đình chỉ công tác vì để xảy ra việc hai phạm nhân uống rượu rồi đâm nhau dẫn đến một người chết. Đình chỉ công tác một nữ đại úy cán bộ trại giam VOV.VN -Liên quan đến một phạm nhân bị đâm chết trước ngày ra tù ở Hà Tĩnh, một nữ đại úy cán bộ trại giam bị đình chỉ công tác.