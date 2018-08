Ham việc nhẹ lương cao, thiếu nữ 10x bị lừa làm gái bán dâm

Mới đây, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) nhận được tin trình báo của chị H.P.Y (SN 2001, trú tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về việc bị một nam thanh niên tên là Hạo Thiên lừa bán sang Trung Quốc làm gái bán dâm.

Theo Công an TP Móng Cái, chị Y và Hạo Thiên có quen biết với nhau qua Facebook.

Sau một thời gian nói chuyện, biết được hoàn cảnh gia đình H.P.Y rất khó khăn, nhà làm nông, lại là con cả trong gia đình, Y muốn đi tìm được công việc để cải thiện thu nhập, Hạo Thiên đề nghị Y đến làm nhân viên ở 1 quán bar tại TP Móng Cái với mức thu nhập từ 35-40 triệu đồng/tháng.

Do cả tin, nên Y bị lừa sang Trung Quốc làm gái mại dâm (Ảnh minh họa, nguồn: KT).

Tại đây, Hạo Thiên đã giao Y cho hai người đàn ông quốc tịch Trung Quốc làm nghề bảo kê, trông coi gái mại dâm ở Trung Quốc.

Hai đối tượng này đã đưa chị Y đến Quảng Châu, Trung Quốc. Y đã bị tra tấn, đánh đập, đe dọa về tinh thần và bị ép phải “tiếp khách” tại các cơ sở mại dâm.

Đến khoảng đầu tháng 8/2018, Y bỏ trốn và quay được về TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Ngày 3/8, Y nhìn thấy Hạo Thiên đang ở gần bến xe khách Móng Cái nên đến Công an TP Móng Cái trình báo. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an TP Móng Cái đã tiến hành triệu tập Hạo Thiên đến cơ quan Công an để làm việc.