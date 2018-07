Hàng chục vụ dùng súng tự chế giải quyết mâu thuẫn cá nhân ở Đắk Lắk

Trong số hàng chục vụ dùng súng tự chế gây thương vong, được Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, xử lý trong thời gian qua, vụ 7 thanh niên ở xã Ea Tam, huyện Krông Năng bắn bị thương nặng, 4 thanh niên khác là vụ việc nổi cộm.

Một nhóm đối tượng dùng súng tự chế giải quyết mâu thuẫn ở Đắk Lắk.



Ông Ngân Hoàng Minh, ở xã Ea Tân, huyện Krông Năng cho biết, tình trạng dùng súng tự chế như súng bắn bi, súng đạn hoa cải, súng phun lửa ga để giải quyết mâu thuẫn cá nhân diễn ra ngày một gia tăng. Để ngăn ngừa, ngoài công tác quản lý giám sát của cơ quan chức năng thì mỗi gia đình cần nâng cao ý thức trong việc khuyến cáo người thân không chế tạo, tàng trữ trái phép các loại vũ khí nguy hiểm này.

Hoạt động mua bán, tàng trữ các loại súng tự chế và vũ khí vật liệu nổ diễn biến phức tạp.



Ông Ngân Hoàng Minh phân tích: “Sử dụng súng tự chế để săn bắn đã trái pháp luật, chưa kể việc tàng trữ vũ khí là trái phép gây sát thương cho người khác khi không làm chủ được hành vi. Để hạn chế thì mỗi gia đình cần nâng cao cảnh giác, tuyên truyền vận động người thân không sử dụng tàng trữ trái phép súng ống tự chế. Khi phát hiện thấy con em, người thân có dấu hiệu tàng trữ, chế tạo các loại vũ khí thô sơ như súng kíp, súng hơi thì cần vận động giao nộp cho cơ quan chức năng”.

Theo Đại úy Mai Văn Hòa, Trưởng công an xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, hiện nay ở Đắk Lắk hoạt động mua bán, sử dụng các loại súng tự chế, vật liệu nổ và các máy móc chế tạo các loại vũ khí này diễn biến hết sức phức tạp. Chỉ cần lên mạng internet gõ tìm kiếm sẽ có rất nhiều địa chỉ, số điện thoại quảng cáo giao bán các loại súng tự chế như: súng bắn bi, súng bắn đạn hoa cải, súng cồn hơi.... với giá chỉ khoảng 1-1,5 triệu đồng/khẩu.

Việc mua bán chế tạo diễn ra dễ dàng cùng với thói quen tàng trữ sử dụng súng tự chế nhằm mục đích săn bắn của một bộ phận lớn bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tại các khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh cũng khiến công tác quản lý, giám sát gặp không ít khó khăn.

Đại úy Mai Văn Hòa chia sẻ, phần lớn thanh thiếu niên lén lút học cách làm trên mạng, rồi mua vật liệu về sản xuất ở khu vực rẫy xa để trốn tránh lực lượng công an. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng không kiềm chế được thì mang súng ra giải quyết, gây sát thương cho người dân. Do vậy, lực lượng công an đã tăng cường tuyên truyền bà con chấp hành đúng pháp lệnh về việc tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, cùng với đó thì lập các kế hoạch truy quét, tịch thu các loại vũ khí vật liệu nổ ở trong dân.

Cơ quan chức năng đang đẩy mạnh công tác quản lý giám sát hoạt động buôn bán, sản xuất chế tạo súng trái phép.

Theo thống kê, từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra 20 vụ án có liên quan đến súng tự chế, làm chết 4 người, bị thương 24 người. Trong đó, cơ quan chức năng đã khởi tố 16 vụ án, tuyên phạt 16 bị can với hàng chục năm tù vì có liên quan đến việc tàng trữ, sử dụng vũ khí và vật liệu nổ trái phép gây thương vong.

Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, để giảm thiểu việc sử dụng, tàng trữ các loại vũ khí tự chế, vật liệu nổ và các loại máy móc để chế tạo súng, thời gian tới, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn nâng cao công tác quản lý giám sát hoạt động này. Cùng với đó, tuyên truyền, khuyến cáo đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số về mối nguy hiểm của các loại vũ khí này.

Liên quan đến súng tự chế, không chỉ ở Đắk Lắk, các tỉnh khác ở Tây Nguyên, nơi có mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, dùng súng tự chế để giải quyết xung đột đang gây ra những hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt trong số này là vụ Đặng Văn Hiến (47 tuổi), trú huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông và một số người khác, bắn chết 3 người, bị thương 16 người vào tháng 10/2016 và vụ dùng dao, súng tự chế hỗn chiến ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, làm 1 người chết, 6 người bị thương, hồi cuối năm 2017.

Đây là những hồi chuông báo động cho những ai có hành vi tàng trữ, chế tạo, buôn bán, sử dụng các loại súng tự chế trái quy định của pháp luật và cho cơ quan chức năng trong đấu tranh, ngăn chặn, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra./.

