Hiện trường vụ cướp tiệm vàng táo tợn ở Quảng Nam

Ngày 4/8, thông tin trên Công an nhân dân cho biết, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương tổ chức lực lượng xác minh, truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn trên địa bàn. Trong ảnh: Tiệm vàng Hoa Kim Thủy - nơi xảy ra vụ trộm táo tợn vào tối 3/8. (Ảnh: Người Lao động) Trước đó, khoảng 19h30 ngày 3/8, một thanh niên bịt khẩu trang kín mặt lợi dụng lúc hiệu vàng Hoa Kim Thủy ở phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn vắng người, bất ngờ xông vào cầm búa đập bể tủ kính rồi lấy đi 3 bộ vòng trang sức 18k trị giá hơn 50 triệu đồng, rồi tẩu thoát. Trong ảnh:Hiện trường vụ cướp tiệm vàng. (Ảnh: CAND) Báo Pháp luật TPHCM phản ánh, tiệm vàng này có gắn hai camera nhưng đã bị hư một máy, máy còn lại không ghi rõ cảnh thanh niên này xông vào tiệm. Trong ảnh: Tủ kính đựng vàng bị đối tượng dùng búa đập bể. (Ảnh: Người Lao động) Công an thị xã Điện Bàn đã có mặt ghi nhận vụ việc, khám nghiệm hiện trường. Lực lượng chức năng thu giữ một búa nhỏ đinh dài 20 cm của thanh niên này bỏ lại. Trong ảnh: Vị trí xảy ra vụ cướp. (Ảnh: Google Maps/Zing)./.

