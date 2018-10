Kế hoạch táo tợn của 3 kẻ cướp gần 3 tỷ đồng tiền vàng ở Phú Yên

1. Vụ cướp gần 3 tỷ đồng vàng, tiền ở Phú Yên: Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng: Nguyễn Mạnh Trường (32 tuổi); Nguyễn Thuỳ Viễn (43 tuổi), cùng ở xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa và Nguyễn Ngọc Hưng (36 tuổi, ở huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk, tấn công chủ tiệm vàng, cướp tài sản tại huyện Đông Hòa, vào giữa tháng 8. (Ảnh: Người Lao động) Do làm ăn thua lỗ, nhóm này lên phương án cướp tiệm vàng Kim Yến Truyền ở thị trấn Hoà Vinh, huyện Đông Hòa. Thông tin trên Công an nhân dân cho biết, từ ngày 8 -10/8, các đối tượng sử dụng xe ô tô và xe máy để quan sát, nghiên cứu, nắm quy luật đi lại của mẹ con bà Yến. Sau mỗi lần đi nghiên cứu xong, chúng đem xe máy gửi vào bãi xe của bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Trong ảnh: 2 nghi can trước khi thực hiện vụ cướp vàng vô tình bị 1 camera trên đường ghi lại (Ảnh do Công an Phú Yên cung cấp) Khoảng 23h ngày 18/8, Hưng lái ô tô chở Viễn, Trường từ nhà Hưng đi theo Quốc lộ 25 xuống tỉnh Phú Yên, mang theo 1 bộ kích điện tự chế, 1 bình xịt hơi cay và 1 chai nhựa đựng xăng. Bọn chúng đã tính toán rất kỹ việc giấu tung tích khi sử dụng xe máy biển giả và mua xe gian, mang sẵn xăng để thực hiện xong vụ cướp là tiêu huỷ ngay chiếc xe gây án. Trong ảnh: Cận cảnh 2 nghi can gây ra vụ cướp bị camera ghi hình. (Ảnh: Công an cung cấp) Sáng 19/8, thấy anh Truyền chở bà Yến mang theo tiền, vàng ra khỏi nhà, các đối tượng bám theo. Đi được khoảng 500m, Viễn lái xe vượt lên, ép xe của anh Truyền, Trường nhảy xuống dùng bình xịt hơi cay và kích điện tấn công hai mẹ con anh Truyền, cướp túi xách đựng tiền và thùng tôn đựng vàng bà Yến đang ôm. Sau đó Trường chạy đến ô tô Hưng gần đó, còn Viễn chạy xe máy theo sau. Trong ảnh: Đoạn đường nạn nhân trình báo bị cướp tấn công lấy đi tiền, vàng. (Ảnh: TTXVN) Nhóm cướp chạy đến khu rừng dương Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa lấy tiền, vàng, chế xăng lên xe, túi xách đốt phi tang rồi lên xe ô tô của Hưng chờ sẵn để tẩu thoát, về lại Đắk Lắk chia nhau. Sau đó, cả nhóm tách ra để lẩn trốn. Trong ảnh: Hai đối tượng đi xe mô tô nhãn hiệu Sirius màu đỏ đen tấn công, cướp vàng tiền táo tợn. (Ảnh cắt từ clip do Công an tỉnh Phú Yên cung cấp). 2. Thuê 2 xe ô tô rồi làm giả giấy tờ đi bán và cầm cố: Ngày 28/6, Lê Hoài Lộc thuê xe ô tô biển số 75A-056.20 của chị Mai Thị Quỳnh Chi (27 tuổi, trú tại phường Phú Cát, thành phố Huế) với giá 10 trệu đồng/1 tháng. Đến ngày 3/7, Lộc làm giả giấy tờ mua bán xe này và mang đi cầm cố với giá 130 triệu đồng. Trong ảnh: Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hoài Lộc. Trước đó, vào tháng 6/2018, với thủ đoạn tương tự Lộc chiếm đoạt xe ô tô của anh Nguyễn Thái Huy, trú tại phường Thuận Thành, thành phố Huế và bán cho một người chưa rõ lai lịch ở Nghệ An với số tiền 445 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài. Chiều 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế, Thừa Thiên-Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hoài Lộc về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 3. Khen thưởng 1 người dân và 4 công an có thành tích bắt cướp: Người dân được khen thưởng là ông Huỳnh Thanh Phong (ở xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau). 4 cán bộ chiến sĩ được tặng giấy khen gồm: thượng tá Lê Hoàng Đum, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính - trật tự xã hội; trung úy Trương Hoàng Kha; trung úy Nguyễn Thanh Nam, thượng sỹ Phạm Hoàng Huy đều là cán bộ Đội Cảnh sát 113. 4. Vụ phế phẩm cà phê trộn pin ở Đắk Nông: VKSND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ trộn hỗn hợp bột pin với tạp chất cà phê vào sản phẩm hồ tiêu. Theo đó, 5 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” gồm: Phan Thị Dung (trú tại tỉnh Bình Phước), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Xuân Bảo (cùng trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông), Lê Thị Hồng Thơ và Trần Văn Tuấn (cùng trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông). 5. Kẻ cuồng ghen tạt axit bạn gái: Tháng 12/2017, giữa Dương Văn Tuấn (20 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) và bạn gái tên Yến xảy ra mâu thuẫn do Tuấn phát hiện người này nhắn tin hẹn hò với người mới. Ngày 29/12/2017, Tuấn tạt thẳng bình chứa axit vào mặt Yến. Khi Yến bỏ chạy, Tuấn định đuổi theo đâm chết nạn nhân. Tuy nhiên, bản thân Tuấn cũng bị dính axit nên không thấy đường. Sau đó, Tuấn tự đâm vào bụng mình với ý định tự tử. Cả 2 người được cứu sống nhưng đều bị hủy hoại gương mặt. Ngày 9/10, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Dương Văn Tuấn 7 năm 6 tháng tù vì tội giết người, 6 tháng tù vì tội hủy hoại tài sản./.

Do làm ăn thua lỗ, nhóm này lên phương án cướp tiệm vàng Kim Yến Truyền ở thị trấn Hoà Vinh, huyện Đông Hòa. Thông tin trên Công an nhân dân cho biết, từ ngày 8 -10/8, các đối tượng sử dụng xe ô tô và xe máy để quan sát, nghiên cứu, nắm quy luật đi lại của mẹ con bà Yến. Sau mỗi lần đi nghiên cứu xong, chúng đem xe máy gửi vào bãi xe của bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Trong ảnh: 2 nghi can trước khi thực hiện vụ cướp vàng vô tình bị 1 camera trên đường ghi lại (Ảnh do Công an Phú Yên cung cấp) Khoảng 23h ngày 18/8, Hưng lái ô tô chở Viễn, Trường từ nhà Hưng đi theo Quốc lộ 25 xuống tỉnh Phú Yên, mang theo 1 bộ kích điện tự chế, 1 bình xịt hơi cay và 1 chai nhựa đựng xăng. Bọn chúng đã tính toán rất kỹ việc giấu tung tích khi sử dụng xe máy biển giả và mua xe gian, mang sẵn xăng để thực hiện xong vụ cướp là tiêu huỷ ngay chiếc xe gây án. Trong ảnh: Cận cảnh 2 nghi can gây ra vụ cướp bị camera ghi hình. (Ảnh: Công an cung cấp) Sáng 19/8, thấy anh Truyền chở bà Yến mang theo tiền, vàng ra khỏi nhà, các đối tượng bám theo. Đi được khoảng 500m, Viễn lái xe vượt lên, ép xe của anh Truyền, Trường nhảy xuống dùng bình xịt hơi cay và kích điện tấn công hai mẹ con anh Truyền, cướp túi xách đựng tiền và thùng tôn đựng vàng bà Yến đang ôm. Sau đó Trường chạy đến ô tô Hưng gần đó, còn Viễn chạy xe máy theo sau. Trong ảnh: Đoạn đường nạn nhân trình báo bị cướp tấn công lấy đi tiền, vàng. (Ảnh: TTXVN) Nhóm cướp chạy đến khu rừng dương Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa lấy tiền, vàng, chế xăng lên xe, túi xách đốt phi tang rồi lên xe ô tô của Hưng chờ sẵn để tẩu thoát, về lại Đắk Lắk chia nhau. Sau đó, cả nhóm tách ra để lẩn trốn. Trong ảnh: Hai đối tượng đi xe mô tô nhãn hiệu Sirius màu đỏ đen tấn công, cướp vàng tiền táo tợn. (Ảnh cắt từ clip do Công an tỉnh Phú Yên cung cấp). 2. Thuê 2 xe ô tô rồi làm giả giấy tờ đi bán và cầm cố: Ngày 28/6, Lê Hoài Lộc thuê xe ô tô biển số 75A-056.20 của chị Mai Thị Quỳnh Chi (27 tuổi, trú tại phường Phú Cát, thành phố Huế) với giá 10 trệu đồng/1 tháng. Đến ngày 3/7, Lộc làm giả giấy tờ mua bán xe này và mang đi cầm cố với giá 130 triệu đồng. Trong ảnh: Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hoài Lộc.

Trước đó, vào tháng 6/2018, với thủ đoạn tương tự Lộc chiếm đoạt xe ô tô của anh Nguyễn Thái Huy, trú tại phường Thuận Thành, thành phố Huế và bán cho một người chưa rõ lai lịch ở Nghệ An với số tiền 445 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài. Chiều 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế, Thừa Thiên-Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hoài Lộc về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

3. Khen thưởng 1 người dân và 4 công an có thành tích bắt cướp: Người dân được khen thưởng là ông Huỳnh Thanh Phong (ở xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau). 4 cán bộ chiến sĩ được tặng giấy khen gồm: thượng tá Lê Hoàng Đum, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính - trật tự xã hội; trung úy Trương Hoàng Kha; trung úy Nguyễn Thanh Nam, thượng sỹ Phạm Hoàng Huy đều là cán bộ Đội Cảnh sát 113. 4. Vụ phế phẩm cà phê trộn pin ở Đắk Nông: VKSND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ trộn hỗn hợp bột pin với tạp chất cà phê vào sản phẩm hồ tiêu.

Theo đó, 5 bị can bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" gồm: Phan Thị Dung (trú tại tỉnh Bình Phước), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Xuân Bảo (cùng trú tại huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông), Lê Thị Hồng Thơ và Trần Văn Tuấn (cùng trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông). 5. Kẻ cuồng ghen tạt axit bạn gái: Tháng 12/2017, giữa Dương Văn Tuấn (20 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) và bạn gái tên Yến xảy ra mâu thuẫn do Tuấn phát hiện người này nhắn tin hẹn hò với người mới. Ngày 29/12/2017, Tuấn tạt thẳng bình chứa axit vào mặt Yến. Khi Yến bỏ chạy, Tuấn định đuổi theo đâm chết nạn nhân. Tuy nhiên, bản thân Tuấn cũng bị dính axit nên không thấy đường. Sau đó, Tuấn tự đâm vào bụng mình với ý định tự tử. Cả 2 người được cứu sống nhưng đều bị hủy hoại gương mặt. Ngày 9/10, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Dương Văn Tuấn 7 năm 6 tháng tù vì tội giết người, 6 tháng tù vì tội hủy hoại tài sản./.