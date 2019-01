Khởi tố vụ xe container gây tai nạn thảm khốc khiến 4 người chết

Chiều 3/1, Thượng tá Nguyễn Minh Sáng, người phát ngôn Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tạm giữ hình sự đối với tài xế gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 4 người chết, 18 người bị thương ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Trong ảnh: Tài xế gây ra vụ tai nạn tại cơ quan công an. (Ảnh: Người đưa tin) Theo Thượng tá Nguyễn Minh Sáng, tài xế Nguyễn Thành Hiếu (SN 1987, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) người điều khiển phương tiện gây ra tai nạn đã bị tạm giữ hình sự tại công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Trước đó, tối 2/1, Phạm Thành Hiếu đã ra trình diện tại Công an huyện Bến Lức. Đến khuya cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa Phạm Thành Hiếu đến bệnh viện để làm xét nghiệm các chỉ số. Qua hai lần xét nghiệm, mỗi lần cách nhau khoảng 3 giờ, kết quả cho thấy, tài xế Hiếu dương tính với heroin, âm tính với các loại ma túy tổng hợp khác. Về nồng độ cồn, lần xét nghiệm đầu tiên Hiếu có nồng độ cồn cao, lần xét nghiệm thứ hai có giảm. Tài xế Hiếu có bằng lái xe hạng FC do Sở GTVT TP.HCM cấp ngày 29/9/2015 và có giá trị đến ngày 6/10/2020. Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, quá trình kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên ô tô đầu kéo biển kiểm soát 62C-043.48, thời điểm xảy ra tai nạn ,vận tốc của xe container từ 54 km rồi 45km/h sau đó dừng hẳn. Báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, phương tiện gây tai nạn nhãn hiệu HYUNDAI HD700, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc, được kiểm định gần nhất ngày 30/03/2018 và có hạn kiểm định đến 29/03/2019 tại Trung tâm đăng kiểm 62-02D (huyện Bến Lức, Long An) thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Thạnh Đức. Phương tiện được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An cấp phù hiệu số CTN125 ngày 7/10/2016 và có giá trị đến ngày 27/9/2023. Trước đó, khoảng 15h chiều 2/1, xe container mang biển kiểm soát 62C-043.48 kéo theo rơ-mooc 62R-001.08 đã đâm hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Vụ việc làm 3 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện, 18 người bị thương đang cấp cứu, hư hỏng 21 xe máy. Các nạn nhân vụ tai nạn đang được điều trị tại bệnh viện

