Nguyễn Thái Lực bị khởi tố, bắt giam về tội rửa tiền ​

Qua điều tra vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty địa ốc Alibaba, Công an TP HCM đã phát hiện Nguyễn Thái Lực đã đứng tên một số tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền chuyển nhượng đất từ khách hàng hoặc tiền do Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Thái Lực được Nguyễn Thái Luyện phân công báo cáo tiến trình pháp lý tất cả các dự án của Alibaba cho Luyện biết và có ý kiến chỉ đạo.

Với vai trò Giám đốc, đại diện trước pháp luật của 2 công ty là Công ty địa ốc Xanh và Công ty Long Thành Ali, theo sự chỉ đạo của Luyện, Lực có nhiệm vụ ký tên trên giấy tờ đăng ký thành lập công ty; đại diện ký hợp đồng hợp tác theo từng dự án, để Cty Alibaba bán các sản phẩm đất nền dưới dạng thổ cư cho khách hàng.

Nguyễn Thái Lực tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo yêu cầu của Luyện, Lực còn đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu; quận Thủ Đức, TPHCM… Đồng thời, đứng tên một số tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền chuyển nhượng đất từ khách hàng hoặc tiền do Luyện chỉ đạo người của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba chuyển; ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Công ty Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống.

Ngoài ra, Lực còn được Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện) - Giám đốc Tài chính Công ty Alibaba, chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của nguồn tiền này dù biết rõ đây là tiền do Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh chiếm đoạt từ khách hàng.

Do đó, ngày 30/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Ngày 1/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã tống đạt Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam trong thời gian 3 tháng 24 ngày đối với Nguyễn Thái Lực (sinh năm 1999, em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) về tội “Rửa tiền” để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Tất cả Quyết định trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn.

Hiện Bộ Công an đang phối hợp cùng Công an TP HCM, Công an các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận tiếp tục điều tra làm rõ hành vi anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực và đồng bọn để xử lý theo quy định của pháp luật./.