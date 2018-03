Nhiều bằng chứng nghi vấn vụ cháy nhà 5 người chết ở Đà Lạt là án mạng

Liên quan đến vụ cháy nhà khiến 5 người chết ở Đà Lạt, tại hiện trường cơ quan chức năng ghi nhận mùi xăng nồng nặc, có một bình khò gas loại mini và chiếc can nhựa nghi đựng xăng.(ảnh: Quang Sáng) Hiện trường vụ hỏa hoạn là một một dãy nhà cấp 4 liền kề, chia thành 5 căn nhà ở, mỗi căn rộng từ khoảng 30m2 – 40m2. Căn nhà ở phát ra đám cháy có 1 phòng khách và 1 phòng ngủ, được ngăn bằng 1 tủ gỗ loại lớn, phía sau là khu vực bếp. (ảnh: Quang Sáng) Theo thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đây rất có thể là vụ án mạng nghiêm trọng, và hung thủ đã thiệt mạng cùng gia đình nạn nhân. (ảnh: Quang Sáng) Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành giám định ADN của cả 5 người thiệt mạng trong căn nhà để xác định chính xác nghi phạm vụ án. Trong ảnh: Địa điểm xảy ra sự việc. (Ảnh: Google Maps) Theo Tuổi trẻ, các hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, trước khi xảy ra vụ cháy, ông Trần Văn Quốc mang theo một bình nhựa và một bình khò lửa vào nhà ông Thăng. (ảnh: Phát luật TP HCM) Trong buổi khám nghiệm hiện trường sáng nay 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng có thu được bình khò ở vị trí gần thi thể ông Quốc. (ảnh: Vnexpress) Trước đó, vào khoảng 19h15 phút tối qua (12/3), ngọn lửa bất ngờ phát ra từ một căn nhà cấp 4 thuộc khu nhà ở tập thể ở số 13 - đường Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt, sau đó bùng phát rất nhanh và cháy lan sang 3 nhà ở bên cạnh khiến 5 người thiệt mạng. (ảnh: Quang Sáng) Đặc biệt, một gia đình có 4 người cùng tử vong. (ảnh: Quang Sáng) Các nạn nhân của vụ cháy được xác định gồm hai vợ chồng ông Nguyễn Thông Thăng (42 tuổi), bà Phạm Thị Thái Hoà (44 tuổi) cùng hai con Nguyễn Quốc Khánh (16 tuổi) và Nguyễn Thị Khánh Linh (12 tuổi). Trong ảnh: Sau 30 phút nỗ lực cảnh sát PCCC đã khống chế ngọn lửa. (Ảnh: zing.vn) Nạn nhân thứ 5 bị cháy đen danh tính được xác định là ông Trần Văn Quốc (49 tuổi), hàng xóm bên vách trái nhà ông Thăng. Trong ảnh: Xe cứu thương có mặt đưa các nạn nhân ra ngoài. (Ảnh: zing.vn)

Liên quan đến vụ cháy nhà khiến 5 người chết ở Đà Lạt, tại hiện trường cơ quan chức năng ghi nhận mùi xăng nồng nặc, có một bình khò gas loại mini và chiếc can nhựa nghi đựng xăng.(ảnh: Quang Sáng) Hiện trường vụ hỏa hoạn là một một dãy nhà cấp 4 liền kề, chia thành 5 căn nhà ở, mỗi căn rộng từ khoảng 30m2 – 40m2. Căn nhà ở phát ra đám cháy có 1 phòng khách và 1 phòng ngủ, được ngăn bằng 1 tủ gỗ loại lớn, phía sau là khu vực bếp. (ảnh: Quang Sáng) Theo thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đây rất có thể là vụ án mạng nghiêm trọng, và hung thủ đã thiệt mạng cùng gia đình nạn nhân. (ảnh: Quang Sáng) Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành giám định ADN của cả 5 người thiệt mạng trong căn nhà để xác định chính xác nghi phạm vụ án. Trong ảnh: Địa điểm xảy ra sự việc. (Ảnh: Google Maps) Theo Tuổi trẻ, các hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, trước khi xảy ra vụ cháy, ông Trần Văn Quốc mang theo một bình nhựa và một bình khò lửa vào nhà ông Thăng. (ảnh: Phát luật TP HCM) Trong buổi khám nghiệm hiện trường sáng nay 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng có thu được bình khò ở vị trí gần thi thể ông Quốc. (ảnh: Vnexpress) Trước đó, vào khoảng 19h15 phút tối qua (12/3), ngọn lửa bất ngờ phát ra từ một căn nhà cấp 4 thuộc khu nhà ở tập thể ở số 13 - đường Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt, sau đó bùng phát rất nhanh và cháy lan sang 3 nhà ở bên cạnh khiến 5 người thiệt mạng. (ảnh: Quang Sáng)

Đặc biệt, một gia đình có 4 người cùng tử vong. (ảnh: Quang Sáng)

Các nạn nhân của vụ cháy được xác định gồm hai vợ chồng ông Nguyễn Thông Thăng (42 tuổi), bà Phạm Thị Thái Hoà (44 tuổi) cùng hai con Nguyễn Quốc Khánh (16 tuổi) và Nguyễn Thị Khánh Linh (12 tuổi). Trong ảnh: Sau 30 phút nỗ lực cảnh sát PCCC đã khống chế ngọn lửa. (Ảnh: zing.vn) Nạn nhân thứ 5 bị cháy đen danh tính được xác định là ông Trần Văn Quốc (49 tuổi), hàng xóm bên vách trái nhà ông Thăng. Trong ảnh: Xe cứu thương có mặt đưa các nạn nhân ra ngoài. (Ảnh: zing.vn)