Chân dung Phan Sào Nam và những “ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Chiều 11/3, Bộ Công an chính thức thông tin về việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) về hành vi tổ chức đánh bạc. (ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an) Liên quan tới vụ án đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ qua mạng do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố điều tra, khiến nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng vì hành vi tổ chức đánh bạc, một trong hai "ông trùm" được cơ quan chức năng xác định điều hành đường dây này là Phan Sào Nam (ảnh) - Chủ tịch HĐQT VTC Online, Chủ tịch kiêm Giám đốc VTC HCM, cái tên quen thuộc trong giới công nghệ. (Ảnh: Trí thức trẻ) Kết quả điều tra bước đầu xác định Phan Sào Nam liên quan đến đường đánh bạc thông qua mạng internet với quy mô rất lớn tới hàng ngàn tỉ đồng. Bước đầu, Công an Phú Thọ đã thu được trên 1.000 tỉ đồng, số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài ước chừng 3,6 triệu USD. (Ảnh: Techgo) Trước đó, tối 11/9/2017, Cục Cảnh sát hình sự Cơ quan đại diện phía Nam (C45B) Bộ Công an, đã triệt phá một băng nhóm tổ chức đánh bạc cực lớn. Theo đó, hàng chục đối tượng đã bị bắt quả tang, thu giữ hơn 5 tỷ đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật dùng để đánh bạc trên mạng. Cầm đầu đường dây được xác định là Trần Văn Mười Hai (ảnh, sinh năm 1975, ngụ tại TP HCM), cùng một đối tượng khác là Phan Diệc Hòa (người Trung Quốc). Đây chính là đầu mối điều hành các băng nhóm đàn em thân tín gom các con bạc phân chia địa điểm để cá độ, lô đề cũng như đánh bạc qua mạng internet. (Ảnh: Infonet) Để điều hành đường dây của mình, Mười Hai sử dụng các thành viên trong gia đình nắm giữ các vị trí chủ chốt trong đường dây nhằm tránh bị lộ. (ảnh: Người Đưa tin) Băng nhóm này còn móc nối với những đối tượng người Malaysia gốc Trung Quốc sử dụng các phần mềm gian lận nhằm điều khiển kết quả cá độ, số đề theo ý chúng nhằm chiếm trọn tiền của người chơi. Lực lượng chức năng còn nghi ngờ băng nhóm này gắn kim loại vào quả bóng trong lòng quay số nhằm điều khiển kết quả xổ số truyền thống. Sau đó dùng chính kết quả này để đánh đề với nhóm khác để thu lợi nhuận khủng. (Ảnh: VnExpress) Theo điều tra ban đầu, có đến hàng ngàn con bạc có tài khoản cược trong đường dây, ước tính dòng tiền mà các con bạc đổ vào đây lên đến gần 1.000 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnamnet) Ngày 4/5/2017, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền giao dịch cá cược hàng chục nghìn tỷ đồng. C50 đã phối hợp với Công an tỉnh An Giang bắt giữ đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Khéo (ảnh, 34 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Phó Giám đốc Công ty dịch vụ phần mềm Asian Livetech, trụ sở tại tầng 17, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM. Ngày 4/5/2017, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Khéo, Trương Văn Diệu (47 tuổi, em họ Khéo), Nguyễn Văn Sang (28 tuổi, em trai Khéo) và Vũ Văn Trâm (45 tuổi, ngụ Hà Nội). Đến tháng 1/2018, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng. Được biết, đường dây đánh bạc qua mạng này hoạt động 7 năm qua, bị trinh sát công nghệ cao, Bộ Công an theo dõi từ đầu năm 2017. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp trụ sở công ty và nhà riêng của Khéo, thu nhiều tang vật. Theo điều tra, Khéo móc nối với nhóm chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia), sau đó mở 2 trang cá độ qua Internet tại Việt Nam. Để che mắt cơ quan chức năng, cô gái quê An Giang lập Công ty Asian Livetech (đặt tại tầng 17 của cao ốc ở quận 7, TP HCM) với ngành nghề kinh doanh phần mềm và du lịch. Trong ảnh: Đối tượng Sang (áo trắng) bị bắt tại nơi khám xét (Ảnh: Tuổi Trẻ) Theo cơ quan điều tra, các chân rết mà Khéo tạo dựng đã mở 97 tài khoản tại các ngân hàng. Đến khi bị phát hiện, số tiền mỗi người rút và chuyển cho Khéo 50 - 300 tỷ đồng. Tổng các tài khoản trên thực hiện giao dịch gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó, từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2017, Diệu đã nhận và chuyển cho em gái gần 300 tỷ đồng. Riêng số tiền mà các con bạc chuyển đến 10 tài khoản do "kiều nữ" đứng tên gần 30 tỷ đồng và 30.000 USD... (Ảnh: Thanh Niên) Ngày 26/5/2017, Phòng Cảnh sát hình sự và phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Thanh Hóa) đã phối hợp đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với số tiền lên tới hàng ngàn tỉ đồng; đồng thời bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 10 đối tượng ở tỉnh Thanh Hóa. 4 đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet này là: Tống Viết Thịnh (39 tuổi), Cao Văn Hậu (40 tuổi), Nguyễn Tuấn Linh (30 tuổi) cùng ở TP Thanh Hóa; Lê Văn Hiếu, 31 tuổi, ở thị trấn Hậu Lộc. Trong ảnh: 10 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá ngàn tỉ đồng bị Công an Thanh Hóa bắt giữ. Khám xét nơi ở của 10 đối tượng nói trên, lực lượng công an đã thu giữ 2 ôtô, 2 máy tính laptop, 2 CPU máy vi tính, 16 điện thoại di động, 3 bộ phát wifi và 461 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet. Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ tính từ đầu năm 2017 đến khi bị phát hiện, bóc gỡ đường dây đánh bạc này đã giao dịch số tiền lên tới hơn 1.400 tỷ đồng. (Ảnh: CAND) Ngày 14/6/2016 2016, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp 4 nghi phạm chủ chốt trong đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ do Phạm Văn Thái (40 tuổi, quê Điện Biên) và vợ là Trần Thị Thủy (37 tuổi) cầm đầu. Ngoài vợ chồng trùm cá độ, cảnh sát đã bắt giữ hai đệ tử thân tín của họ là Nguyễn Văn Ngân (23 tuổi, quê Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Phương Hà (25 tuổi, ở Hà Nội). Trong ảnh: Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt đối với Phạm Văn Thái. (Ảnh: CAND) Đường dây cá độ của vợ chồng Thái – Thủy có máy chủ đặt ở nước ngoài. Tại Việt Nam, chúng mở hàng chục đại lý cấp dưới nhận kèo cá cược khắp cả nước qua 3 website “new789.net”, “bong88.con”, “lvs.com”. Quá trình khám xét, ban chuyên án thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 3 ôtô, nhiều tiền mặt và vật chứng liên quan. Kiểm tra hệ thống đánh bạc do vợ chồng chủ tiệm vàng điều hành, cảnh sát phát hiện lượng tiền giao dịch trong 3 năm qua lên đến gần 1.000 tỷ đồng. Trong ảnh: Tang vật trong một vụ cá độ bóng đá bị công an thu giữ.( Ảnh: CAND) Cuối năm 2015, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục cảnh hình sự (Bộ Công an) bắt khẩn cấp 4 nghi can trong đường dây cờ bạc do Wong Boon Leong - ảnh (hay gọi là Lawrence, 36 tuổi, quốc tịch Singapore) cầm đầu. (Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp) Lawrence nhập cảnh vào Việt Nam từ khoảng năm 2013, mục đích là tổ chức một chi nhánh của đường dây cá độ thể thao (bóng đá, đua ngựa, đua chó) và các trò chơi casino với trang chủ là dafabet. Lawrence xây dựng đường dây quy mô lớn, chặt chẽ từ người tổ chức thu thập đầu mối mua thẻ tài khoản ngân hàng, phụ trách quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường… Trang web có giao diện bằng nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, máy chủ đặt tại Philippines. (Ảnh: Vietnamnet) Nghi can cho nhiều nhân viên đi quảng bá sản phẩm tại các quán cà phê, cửa hàng tạp hóa, quán nhậu để tặng hộp quẹt, móc khóa có gắn logo của dafabet. Theo công an, có một chi nhánh khác tổ chức cho người mở rất nhiều tài khoản để thu gom tiền cá độ giao lại cho Lawrence và trả tiền thắng cho người chơi. Số tiền thắng thua thông qua hoạt động của trang dafabet, theo công an là lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Trong ảnh: Các tờ poster quảng cáo công an thu giữ được trong nhà của nghi can. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)./.

