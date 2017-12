Nóng 24h: 4 luật sư tham gia bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh

1. Thêm luật sư tham gia bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh: Trưa 25/12, Luật sư Nguyễn Văn Quynh (Hãng luật Hưng Yên) cho biết ông vừa nhận được giấy chứng nhận tham gia bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam – PVC, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Như vậy, tính đến thời điểm này, ngoài luật sư Nguyễn Văn Quynh, còn có 3 luật sư khác cùng tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can Thanh. Trong ảnh: Trịnh Xuân Thanh xuất hiện khi về nước đầu thú. 2. Truy nã Vũ "nhôm": Ngày 25/12, quyết định truy nã ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") bị khởi tố vì hành vi "cố ý làm lộ bí mật nhà nước" của Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an) đã được niêm yết tại trụ sở Công an phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Được biết, tại nhiều trụ sở công an địa phương ở Đà Nẵng cũng đã treo quyết định truy nã ông Phan Văn Anh Vũ lên trên bảng thông báo. 3. Công khai xin lỗi nam thanh niên bị kết án oan: Ngày 25/12, tại UBND phường Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội), TAND Cấp cao tại Hà Nội tổ chức xin lỗi công khai anh Vũ Ngọc Dương (SN 1987, ở Thổ Quan) vì trước đó bị kết án oan về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trong ảnh: Đại diện TAND Cấp cao tại Hà Nội xin lỗi anh Dương và gia đình. 4. Bắt nhóm thanh niên chém chết người vì mâu thuẫn: Khoảng 20h ngày 23/12, anh Phan Đình Tuân (SN 1988, trú P. Quang Trung, TP. Kon Tum) đang ngồi uống rượu với một số người bạn tại quán vỉa hè ở P.Quang Trung thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi một số thanh niên dùng dao chém Tuân. Thấy thế, anh Nguyễn Công Thịnh (SN 1993, trú xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, Kon Tum) vào can ngăn cũng bị chém. Hậu quả, anh Tuân tử vong trên đường đi cấp cứu, anh Thịnh bị đa chấn thương. 5. Một bị can trong vụ án liên quan Trịnh Xuân Thanh bất ngờ tử vong: Quá trình công an điều tra vụ án “tham ô tài sản” đối với Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm trong thương vụ mua bán cổ phần bất động sản, bị can Đặng Sỹ Hùng (Sn 1975) (ảnh nhỏ) - nguyên Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Cty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) - đã bất ngờ tử vong. Theo tài liệu cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Đặng Sỹ Hùng. 6. Chém bạn nhậu suýt chết trong đêm Noel: Khoảng 19h ngày 24/12 sau khi nhậu xong ở khu vực khóm 4, thị trấn Long Hồ thì giữa Thái Minh Sang (tên thường gọi là Beo, SN 1993, ngụ khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) và anh Hồ Thanh Hải (tên thường gọi là Hiếu, SN 1976, ngụ khóm 5, thị trấn Long Hồ) xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Lúc này Hải xô Sang té xuống thì bất ngờ Sang đứng dậy lấy trong người ra một cây dao dài khoảng 30cm chém tới tấp vào vùng mặt và đầu của Hải./.

