TAND Cấp cao tại Hà Nội công khai xin lỗi nam thanh niên bị kết án oan

Ngày 25/12, tại UBND phường Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội), TAND Cấp cao tại Hà Nội tổ chức xin lỗi công khai anh Vũ Ngọc Dương (SN 1987, ở Thổ Quan) vì trước đó bị kết án oan về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Anh Dương bớt phần tâm lý khi được tòa xin lỗi công khai sáng nay.

Theo tài liệu trước đó, năm 2008, anh Dương vay 50 triệu đồng của người chú là ông Nguyễn Văn Hiền (SN 1983). Ông Hiền và vợ là bà Dương Diệu Thu (SN 1981) từng đòi tiền nhưng anh Dương không trả. Năm 2010, bà Thu cùng bà Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1969, đều ở Ba Đình, Hà Nội) bàn nhau để làm giả tài liệu, chữ ký, vu oan cho anh Dương phạm tội để lấy lại tiền.

Theo đó, bà Vân làm giả đơn xin làm tình nguyện viên tại một trung tâm dạy nghề ở huyện Đông Anh (Hà Nội). Sau đó, những người này làm giả chữ ký tài liệu vu cho anh Dương nhận 100 triệu đồng của 2 công ty tài trợ cho trung tâm dạy nghề, vay Thu và Vân 77 triệu đồng, vay Dương Quốc Linh (SN 1971, ở Cầu Giấy, Hà Nội) 127 triệu đồng.

Đại diện TAND Cấp cao tại Hà Nội xin lỗi anh Dương và gia đình.

Sau khi hoàn tất hồ sơ trên, ông Hiền làm đơn tố cáo anh Dương tới Công an huyện Đông Anh vu khống Dương chiếm đoạt tiền. Bị vu khống, Dương không thừa nhận hành vi trên nhưng Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an TP Hà Nội vẫn kết luận anh Dương là người viết, ký các tài liệu trên. Sau khi nhận quyết định khởi tố bị can từ công an huyện Đông Anh, bố anh Dương là ông Vũ Ngọc Long nộp 100 triệu đồng mà anh Dương bị quy kết là "chiếm đoạt" cho cơ quan điều tra, trả Vân và Linh 197 triệu đồng để "khắc phục hậu quả".

Sau đó, TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm, TAND Tối cao tại Hà Nội xử phúc thẩm, đều tuyên Dương 30 tháng tù giam, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Anh Dương cùng gia đình tiếp tục kêu oan. Viện KSND Tối cao vào cuộc, trưng cầu cơ quan giám định kỹ thuật hình sự Bộ Quốc phòng giám định lại.

Kết quả cho thấy: Chữ viết, chữ ký trong giấy tờ được gọi là "chứng cứ" buộc tội đều không phải của anh Dương.

Tháng 1/2015, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao quyết định hủy cả 2 bản án sơ và phúc thẩm đối với anh Vũ Ngọc Dương. Sau đó, Viện KSND Tối cao quyết định khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, giao Công an TP Hà Nội điều tra.

Vụ án được làm rõ, ngày 21/9/2016, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Dương Diệu Thu, Nguyễn Văn Hiền mỗi người 40 tháng tù, Nguyễn Thị Thanh Vân 32 tháng tù về tội vu khống và làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức. Dương Quốc Linh (SN 1971, ở Cầu Giấy, Hà Nội) lĩnh 8 tháng tù về tội vu khống.

Ông Vũ Ngọc Long – bố anh Dương chia sẻ: "Gần 7 năm qua, gia đình tôi chịu nhiều oan ức".

Tại buổi xin lỗi công khai anh Dương sáng nay, ông nói: “Bố con tôi rất cảm động và mong chờ phiên ngày này từ rất lâu rồi. Tôi cũng mong những gia đình bị oan sai như chúng tôi được nhanh chóng được minh oan”.

Cũng tại buổi xin lỗi sáng 25/12, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội tóm tắt nội dung vụ án, thay mặt các cơ quan tố tụng xin lỗi công khai anh Vũ Ngọc Dương. Bà Thủy cho biết, tòa án đã làm việc với anh Dương về vấn đề bồi thường.

Theo luật sư Nguyễn Hồng Bách – bảo vệ cho Vũ Ngọc Dương, thời điểm bị bắt oan, anh Dương là nhân viên ngân hàng nhưng sau đó bị mất đi tất cả cơ hội về việc làm. Lúc ra tù, anh Dương có lúc tuyệt vọng tới mức viết thư tuyệt mệnh rồi bỏ nhà đi. Ông bà nội của anh Dương vẫn mong cháu được minh oan nhưng đến nay bà anh đã mất./.

Hình ảnh:TAND Cấp cao tại Hà Nội công khai xin lỗi người bị kết án oan VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội thay mặt các cơ quan tố tụng xin lỗi công khai anh Vũ Ngọc Dương

Xin lỗi hai chị em 16 năm kêu oan ở Đồng Tháp Bị xử phạt vì tội chống người thi hành công vụ, 16 năm sau, 2 chị em ở huyện Tháp Mười, Đồng Tháp mới được minh oan và xin lỗi

Vụ án oan Huỳnh Văn Nén: Hung thủ lĩnh án 20 năm tù giam VOV.VN - Bị truy tố hai tội Giết người, Cướp tài sản của công dân theo Bộ luật hình sự năm 1985, Nguyễn Thọ chịu mức án 20 năm tù giam.

Nhìn từ các vụ án oan: Sai sót đều bắt nguồn từ nhục hình, bức cung VOV.VN -Từ vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, Trần Văn Thêm và nhiều vụ án khác, có thể thấy sai sót đều bắt nguồn từ việc nhục hình, bức cung.