Hình ảnh:TAND Cấp cao tại Hà Nội công khai xin lỗi người bị kết án oan

Sáng 25/12, tại trụ sở UBND phường Thổ Quan, quận Đống Đa (Hà Nội), TAND cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức xin lỗi công khai đối với người bị kết án oan là anh Vũ Ngọc Dương (30 tuổi, trú tại số nhà 232 phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội). Trong ảnh: Đại diện các cơ quan tố tụng và chính quyền địa phương tham dự buổi xin lỗi công khai. (ảnh: Công an nhân dân) Tại buổi công khai xin lỗi, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (ảnh), Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội phát biểu: “Thay mặt các cơ quan tiến hành tố tụng trong vụ án Vũ Ngọc Dương, tôi thực hiện việc tổ chức xin lỗi công khai đối với anh Vũ Ngọc Dương, là người bị kết án oan 30 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Buổi tổ chức xin lỗi công khai này để trả lại sự trong sạch cho anh Dương và anh Dương sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật”. (ảnh: Công an nhân dân) Cuối năm 2011, anh Dương lâm vào vòng lao lý từ một vụ kiện làm giả giấy tờ, tài liệu. Hai cấp tòa án đều quy kết anh Dương phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, áp dụng hình phạt 30 tháng tù giam. Trong ảnh: Anh Vũ Ngọc Dương (ngoài cùng bên phải) tại buổi xin lỗi sáng 25/12. (ảnh: Dân Trí) Sau khi bản án phúc thẩm được tuyên, anh Dương tiếp tục kêu oan. Cơ quan điều tra - Viện KSND Tối cao tiến hành xác minh, xác định anh Dương đã bị các đối tượng làm giả chữ viết, chữ ký. Viện trưởng Viện KSND Tối cao đã có quyết định kháng nghị, đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử theo trình tự Giám đốc thẩm, hủy cả 2 bản án để điều tra lại. Trong ảnh: anh Dương tại phiên Tòa sáng nay. Tháng 1/2015, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao quyết định hủy cả 2 bản án sơ và phúc thẩm đối với anh Vũ Ngọc Dương. Sau đó, Viện KSND Tối cao quyết định khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, giao Công an TP Hà Nội điều tra. (ảnh: Vietnamnet) Vụ án được làm rõ, ngày 21/9/2016, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Dương Diệu Thu, Nguyễn Văn Hiền mỗi người 40 tháng tù, Nguyễn Thị Thanh Vân 32 tháng tù về tội vu khống và làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức. Dương Quốc Linh (SN 1971, ở Cầu Giấy, Hà Nội) lĩnh 8 tháng tù về tội vu khống. Trong ảnh: Ông Vũ Ngọc Long (bố đẻ anh Dương) phát biểu tại buổi xin lỗi công khai. (ảnh: Công an nhân dân) Tại buổi xin lỗi sáng 25/12, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội tóm tắt nội dung vụ án, thay mặt các cơ quan tố tụng xin lỗi công khai anh Vũ Ngọc Dương. Bà Thủy cho biết, tòa án đã làm việc với anh Dương về vấn đề bồi thường. Luật sư Nguyễn Hồng Bách – bảo vệ cho Vũ Ngọc Dương cho biết, thời điểm bị bắt oan, anh Dương là nhân viên ngân hàng nhưng sau đó bị mất đi tất cả cơ hội về việc làm. Lúc ra tù, anh Dương có lúc tuyệt vọng tới mức viết thư tuyệt mệnh rồi bỏ nhà đi. Ông bà nội của anh Dương vẫn mong cháu được minh oan nhưng đến nay bà anh đã mất. Trong ảnh: Anh Vũ Ngọc Dương nhận lời chúc mừng từ luật sư (ảnh: Vietnamnet)

