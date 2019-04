Nóng 24h: Bắt đối tượng đâm chết chủ cửa hàng vật liệu xây dựng

1. Vụ chủ cửa hàng vật liệu xây dựng bị đâm chết: Khoảng 8h sáng 9/4, ông Nguyễn Công Luận (SN 1970, trú tại Pleiku, Gia Lai) đang bán hàng tại cửa hàng vật liệu xây dựng của gia đình ở xã Ia Dêr, Ia Grai, thì bất ngờ bị một đối tượng xông vào đâm nhiều nhát khiến tử vong. Khoảng 10h sáng cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp nghi can Huỳnh Minh Nhật cùng hung khí gây án tại nhà riêng trên đường Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku. 2. Vụ nam thanh niên đâm bạn gái rồi tự sát bất thành: Do mâu thuẫn trong quan hệ yêu đương, chiều 8/4, chị Nguyễn Thị L. (SN 1998, trú tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) đã bị Nguyễn Trường Luân (SN 1992, trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) dùng dao đâm nhiều nhát, sau đó đối tượng Luân dùng dao tự sát nhưng không thành. Người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa 2 nạn nhân tới bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, thành phố Uông Bí cấp cứu, hiện cả hai đã qua cơn nguy kịch. (ảnh minh họa) 3. Bắt nhóm đối tượng thủ súng, buôn “hàng nóng“: Công an quận 12, TPHCM đang tạm giữ Tô Tấn Thành (SN 1978, ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12) và một số đối tượng liên quan để điều tra xử lý hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh khai thác, tổ chuyên án của Công an quận 12 tiếp tục mở rộng điều tra và bắt quả tang thêm 2 đối tượng trong băng nhóm, gồm: Huỳnh Minh Quốc (SN 1980) và Phạm Thị Thanh Kiều (SN 1980), cùng ngụ quận 4, TPHCM đang mua bán và sử dụng ma tuý, thu giữ tang vật 0,7 kg ma tuý các loại, 1 khẩu súng ngắn, 18 viên đạn, 3.000 USD cùng nhiều tang vật liên quan. 4. Phát hiện súng trong nhà đối tượng cho vay nặng lãi: Qua tố giác của quần chúng nhân dân, ngày 7/4, Công an huyện Chợ Gạo, Tiền Giang đã làm việc với đối tượng Nguyễn Quốc Cường (41 tuổi, ở xã Song Bình, tạm trú xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo) có biểu hiện cho vay nặng lãi và tàng trữ hung khí. Nguyễn Quốc Cường khai nhận, đã tổ chức cho vay nặng lãi tại địa phương từ 2 năm nay, với lãi suất thấp nhất là 10%/tháng. Kiểm tra nơi ở của Nguyễn Quốc Cường, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn bi với 9 viên đạn, một quyển tập ghi chép hoạt động cho vay. Riêng khẩu súng bắn đạn bi, đối tượng này mua từ Campuchia với giá 4 triệu đồng. Trong ảnh: Quyển sổ ghi chép "nhật ký" cho vay. 5. Nữ giáo viên lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng: Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2016 - 12/2017, Nguyễn Thị Hiền (SN 1981, giáo viên, trú thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vay mượn tiền của nhiều người với lý do để kinh doanh và đáo hạn ngân hàng. Đến cuối năm 2017, khi không còn vay mượn được thêm và không có khả năng thanh toán số tiền đã vay, Hiền đã bỏ trốn với số nợ gần 51 tỷ đồng. Toà án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt mức án chung thân dành cho bị cáo Nguyễn Thị Hiền với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 6. Đối tượng Trần Đình Sang bị bắt: Sáng 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Đình Sang (SN 1980, thường trú tại tổ 7, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái) về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Trần Đình Sang có tài khoản Facebook được khá nhiều người theo dõi. Tại đây đăng tải những hình ảnh, video gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của các cơ quan và lực lượng chức năng. 7. Khởi tố bị can phê ma túy gây tai nạn chết người: Ngày 9/4, Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Anh Tuấn (25 tuổi, quê xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai, sau khi sử dụng ma túy thì buồn ngủ nên đã nhắm mắt lại và gây tai nạn, khiến 1 người tử vong./.

1. Vụ chủ cửa hàng vật liệu xây dựng bị đâm chết: Khoảng 8h sáng 9/4, ông Nguyễn Công Luận (SN 1970, trú tại Pleiku, Gia Lai) đang bán hàng tại cửa hàng vật liệu xây dựng của gia đình ở xã Ia Dêr, Ia Grai, thì bất ngờ bị một đối tượng xông vào đâm nhiều nhát khiến tử vong. Khoảng 10h sáng cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp nghi can Huỳnh Minh Nhật cùng hung khí gây án tại nhà riêng trên đường Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku. Khoảng 8h sáng 9/4, ông Nguyễn Công Luận (SN 1970, trú tại Pleiku, Gia Lai) đang bán hàng tại cửa hàng vật liệu xây dựng của gia đình ở xã Ia Dêr, Ia Grai, thì bất ngờ bị một đối tượng xông vào đâm nhiều nhát khiến tử vong. Khoảng 10h sáng cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp nghi can Huỳnh Minh Nhật cùng hung khí gây án tại nhà riêng trên đường Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku. 2. Vụ nam thanh niên đâm bạn gái rồi tự sát bất thành: Do mâu thuẫn trong quan hệ yêu đương, chiều 8/4, chị Nguyễn Thị L. (SN 1998, trú tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) đã bị Nguyễn Trường Luân (SN 1992, trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) dùng dao đâm nhiều nhát, sau đó đối tượng Luân dùng dao tự sát nhưng không thành. Người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa 2 nạn nhân tới bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, thành phố Uông Bí cấp cứu, hiện cả hai đã qua cơn nguy kịch. (ảnh minh họa) Do mâu thuẫn trong quan hệ yêu đương, chiều 8/4, chị Nguyễn Thị L. (SN 1998, trú tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) đã bị Nguyễn Trường Luân (SN 1992, trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) dùng dao đâm nhiều nhát, sau đó đối tượng Luân dùng dao tự sát nhưng không thành. Người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa 2 nạn nhân tới bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, thành phố Uông Bí cấp cứu, hiện cả hai đã qua cơn nguy kịch. (ảnh minh họa) 3. Bắt nhóm đối tượng thủ súng, buôn “hàng nóng“: Công an quận 12, TPHCM đang tạm giữ Tô Tấn Thành (SN 1978, ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12) và một số đối tượng liên quan để điều tra xử lý hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an quận 12, TPHCM đang tạm giữ Tô Tấn Thành (SN 1978, ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12) và một số đối tượng liên quan để điều tra xử lý hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh khai thác, tổ chuyên án của Công an quận 12 tiếp tục mở rộng điều tra và bắt quả tang thêm 2 đối tượng trong băng nhóm, gồm: Huỳnh Minh Quốc (SN 1980) và Phạm Thị Thanh Kiều (SN 1980), cùng ngụ quận 4, TPHCM đang mua bán và sử dụng ma tuý, thu giữ tang vật 0,7 kg ma tuý các loại, 1 khẩu súng ngắn, 18 viên đạn, 3.000 USD cùng nhiều tang vật liên quan. 4. Phát hiện súng trong nhà đối tượng cho vay nặng lãi: Qua tố giác của quần chúng nhân dân, ngày 7/4, Công an huyện Chợ Gạo, Tiền Giang đã làm việc với đối tượng Nguyễn Quốc Cường (41 tuổi, ở xã Song Bình, tạm trú xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo) có biểu hiện cho vay nặng lãi và tàng trữ hung khí. Qua tố giác của quần chúng nhân dân, ngày 7/4, Công an huyện Chợ Gạo, Tiền Giang đã làm việc với đối tượng Nguyễn Quốc Cường (41 tuổi, ở xã Song Bình, tạm trú xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo) có biểu hiện cho vay nặng lãi và tàng trữ hung khí.

Nguyễn Quốc Cường khai nhận, đã tổ chức cho vay nặng lãi tại địa phương từ 2 năm nay, với lãi suất thấp nhất là 10%/tháng. Kiểm tra nơi ở của Nguyễn Quốc Cường, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn bi với 9 viên đạn, một quyển tập ghi chép hoạt động cho vay. Riêng khẩu súng bắn đạn bi, đối tượng này mua từ Campuchia với giá 4 triệu đồng. Trong ảnh: Quyển sổ ghi chép "nhật ký" cho vay. 5. Nữ giáo viên lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng: Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2016 - 12/2017, Nguyễn Thị Hiền (SN 1981, giáo viên, trú thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vay mượn tiền của nhiều người với lý do để kinh doanh và đáo hạn ngân hàng. Đến cuối năm 2017, khi không còn vay mượn được thêm và không có khả năng thanh toán số tiền đã vay, Hiền đã bỏ trốn với số nợ gần 51 tỷ đồng. Toà án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt mức án chung thân dành cho bị cáo Nguyễn Thị Hiền với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2016 - 12/2017, Nguyễn Thị Hiền (SN 1981, giáo viên, trú thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vay mượn tiền của nhiều người với lý do để kinh doanh và đáo hạn ngân hàng. Đến cuối năm 2017, khi không còn vay mượn được thêm và không có khả năng thanh toán số tiền đã vay, Hiền đã bỏ trốn với số nợ gần 51 tỷ đồng. Toà án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt mức án chung thân dành cho bị cáo Nguyễn Thị Hiền với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 6. Đối tượng Trần Đình Sang bị bắt: Sáng 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Đình Sang (SN 1980, thường trú tại tổ 7, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái) về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Trần Đình Sang có tài khoản Facebook được khá nhiều người theo dõi. Tại đây đăng tải những hình ảnh, video gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của các cơ quan và lực lượng chức năng. Sáng 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Đình Sang (SN 1980, thường trú tại tổ 7, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái) về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Trần Đình Sang có tài khoản Facebook được khá nhiều người theo dõi. Tại đây đăng tải những hình ảnh, video gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của các cơ quan và lực lượng chức năng. 7. Khởi tố bị can phê ma túy gây tai nạn chết người: Ngày 9/4, Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Anh Tuấn (25 tuổi, quê xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ngày 9/4, Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Anh Tuấn (25 tuổi, quê xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai, sau khi sử dụng ma túy thì buồn ngủ nên đã nhắm mắt lại và gây tai nạn, khiến 1 người tử vong./.