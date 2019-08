Nóng 24h: Bị tuyên phạt 18 tháng tù, ông Nguyễn Hữu Linh kêu oan

Ngày 22/8, VKSND tỉnh Hà Giang ra cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang. Đáng chú ý, trong cáo trạng nêu, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang có báo cáo đề xuất Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo cấp, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý 210 bố, mẹ của 107 thí sinh được nâng điểm. Trong ảnh: Bị can Nguyễn Thanh Hoài nghe đọc quyết định khởi tố. (Ảnh: Công an cung cấp)