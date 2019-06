Nóng 24h: Bộ Công an mở rộng điều tra vụ khởi tố Thanh tra Bộ Xây dựng

Liên quan đến vụ giang hồ chặn xe công an ở Đồng Nai, ngày 26/6, Công an TP. Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, ngụ P. Thống Nhất) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.