Nóng 24h: Cán bộ kiểm lâm và giáo viên bị bắt tại sới bạc

4. Phát hiện 75 người dương tính với ma túy tại vũ trường New Phương Đông: Mới đây, qua kiểm tra đột xuất và đưa 132 khách tại vũ trường New Phương Đông (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đi kiểm tra thì phát hiện 75 người dương tính với ma túy. Công an còn phát hiện nhiều chai rượu ngoại, shisa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đại diện vũ trường này không xuất trình được giấy tờ chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hoạt động kinh doanh vũ trường và hồ sơ môi trường.