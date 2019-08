Nóng 24h: Cho ma túy vào phong bì rồi thuê xe ôm giao cho người mua

Đà Nẵng: Bị can Trần Văn Hiền chết trong bệnh viện: Nguyên nhân ban đầu được Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng xác nhận, bị can Trần Văn Hiền chết so suy đa tạng. Trả lời câu hỏi có hay không việc tác động từ cán bộ trại tạm giam Hòa Sơn dẫn đến tình trạng của bị can Trần Văn Hiền, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra và làm việc với các cơ sở giam giữ. Theo báo cáo, quá trình giam giữ, tổ chức thực hiện đối với bị can thì thực hiện theo đúng theo quy định. Trong ảnh: Bị can Trần Văn Hiền chết sau gần 2 tháng điều trị tại bệnh viện.