Diễn biến mới vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Sau 1 tháng Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ một số nội dung, trong đó có hành vi đưa tiền để nâng điểm thi tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại địa phương, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án. Theo đó, cơ quan điều tra mới chỉ khởi tố và làm rõ được việc đưa - nhận hối lộ của 2 chú cháu bị can Lò Thị Trường ở phường Chiềng An, thành phố Sơn La và Lò Văn Huynh. Trong ảnh: Cơ quan An ninh điều tra truy tố bị can Lò Văn Huynh thêm tội " Nhận hối lộ".