Nóng 24h: Danh tính nghi phạm đâm chết người đàn ông trong hẻm

1. Người đàn ông bị truy đuổi đâm tử vong trong hẻm: Ngày 31/12, Công an quận Tân Bình cho biết đã di lý đối tượng Phùng Nguyễn Trọng Thủy (tự Tí, 36 tuổi, ngụ Tân Phú) từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ hành vi “giết người”. Nạn nhân của Thủy là ông Lê Ngọc Đảnh (48 tuổi, ngụ quận 11). Trong ảnh: Hiện trường nơi Thủy đâm ông Đảnh tử vong. (Ảnh: CAND) Khoảng 17h ngày 29/12, 2 người đàn ông đến một quán cà phê trong hẻm 388, đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình thì xảy ra mâu thuẫn cự cãi dẫn đến đánh nhau. Cả 2 dùng xe máy truy đuổi nhau gây loạn trong hẻm. (Ảnh: CAND) Khi đến trước số 388/33, Âu Cơ 2 người đuổi kịp và xông vào đánh nhau. Một trong 2 người đàn ông đã dùng dao đâm bị thương người còn lại. Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. (ảnh: CAND) 2. Tài xế xe tải lao thẳng xe vào Cảnh sát giao thông khai gì?: Tại cơ quan Công an, bước đầu tài xế tên Nguyễn Quang Huy (SN 1986, trú tại Mê Linh, TP Hà Nội) khai nhận điều khiển xe tải chở đầy cát, lưu thông vào khung giờ cấm, khi bị CSGT ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra Huy đã không hợp tác, cố thủ trong cabin, sau đó nhấn ga để bỏ chạy. (Ảnh cắt từ clip) 3. Tạm giữ 200 nam nữ sử dụng ma túy trong quán bar: Khoảng gần 1h sáng 31/12, lực lượng công an đã đột kích một quán bar trên đường Võ Thị Sáu, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm thanh niên nam nữ đang nhảy múa, nhiều người có biểu hiện sử dụng ma túy. Nhiều viên nén ma túy tổng hợp và gói tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, vũ khí bị thu giữ ngay tại hiện trường. Cảnh sát sau đó đã tạm giữ 200 người, trong đó có 50 nữ để kiểm tra, làm rõ hành vi sử dụng ma túy trái phép. 4. Nhóm đối tượng mua bán ma túy có trang bị súng: Ngày 31/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ một nhóm đối tượng mua bán ma túy. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng bắn bi. Trong ảnh: Đối tượng Vương Hải Long (Cà Chắc) tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAND) Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ khoảng giữa tháng 6/2017 đến ngày 25/12, Đức đã mua ma túy đá của Vương Hải Long (biệt danh Cà Nhắc, 26 tuổi, cư trú khóm 4, phường Mỹ Long) 70 lần, Thành mua 6 lần, mỗi lần mua ma túy với số tiền từ 1,5 đến 3,5 triệu đồng rồi đem về sử dụng và phân lẻ bán kiếm lời./.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ khoảng giữa tháng 6/2017 đến ngày 25/12, Đức đã mua ma túy đá của Vương Hải Long (biệt danh Cà Nhắc, 26 tuổi, cư trú khóm 4, phường Mỹ Long) 70 lần, Thành mua 6 lần, mỗi lần mua ma túy với số tiền từ 1,5 đến 3,5 triệu đồng rồi đem về sử dụng và phân lẻ bán kiếm lời./.