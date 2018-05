Nóng 24h: Gọi bạn đưa đi cấp cứu sau khi giết vợ rồi tự tử bất thành

1. Chồng hờ giết vợ bằng búa rồi uống thuốc sâu tự tử: Qua điều tra ban đầu xác định, ngày 3/5, đối tượng là Trần Văn Sơn (trú tại Tiểu khu 64, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La) đã dùng búa đập vào gáy khiến "vợ" là bà Bùi Thị Lý tử vong tại chỗ. Sau khi uống thuốc diệt cỏ tự tử không thành, Sơn đã gọi điện cho bạn là ông T đến đưa mình đi cấp cứu. Bà Lý và ông Sơn có quan hệ tình cảm và đã sống với nhau được nhiều năm nay, nhưng chưa được pháp luật công nhận. (Ảnh minh họa) 2. Vụ nghi bắt cóc trẻ em ở Hưng Yên: Ngày 4/5, Công an huyện Văn Giang, Hưng Yên xác nhận thông tin bắt cóc trẻ em trên địa bàn là sai sự thật. Trong ảnh: Hiện trường người dân thôn Khúc vây bắt kẻ bị tình nghi bắt cóc trẻ em. Tại cơ quan Công an, đối tượng Trần Văn Phương, 38 tuổi, ở thôn Lôi Xá, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương khai nhận, khoảng 16h ngày 2/5, anh ta điều khiển xe ô tô đến xã Phụng Công, huyện Văn Giang với mục đích quan sát các gia đình có sơ hở để trộm cắp tài sản. Trong ảnh: Đối tượng Trần Văn Phương tại cơ quan công an. (Ảnh: CAND) Đến nhà anh Lê Văn Vụ, ở thôn Khúc, xã Phụng Công, huyện Văn Giang thấy cổng mở, Phương đi vào với mục đích là trộm cắp tài sản. Thấy trong nhà có bé gái 9 tuổi, Phương sờ lên người và bế cháu bé lên. Đúng lúc này, bố cháu bé về đến nhà thấy vậy nghi ngờ đối tượng bắt cóc con gái mình, nên đã hô hoán để người dân xung quanh vây bắt. Trong ảnh: Đối tượng Phương tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Tri Thức Trẻ) Phương là đối tượng đã có 2 tiền án với 4 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Hiện, công an huyện Văn Giang đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Phương để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em và mở rộng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trong ảnh: Người dân vây bắt đối tượng. 3. Vụ chủ tiệm cầm đồ tại Bình Thuận bị sát hại: Thông tin trên An ninh Thủ đô cho biết, Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã bắt được nghi can Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990, quê Quảng Bình) để điều tra về việc liên quan đến cái chết của nữ chủ tiệm cầm đồ trú huyện Tuy Phong. Trong ảnh: Nghi can Tuấn khi bị cảnh sát bắt. (Ảnh: Zing) Sau khi gây án Tuấn lẩn trốn tại ngôi nhà hoang khu vực Động Từ Bi (thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong) và có biểu hiện phê ma túy. Trong ảnh: Người dân tập trung trước cửa tiệm cầm đồ nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Zing) Cơ quan chức năng khám xét trên người Tuấn thấy có vết máu và chiếc điện thoại có ảnh của nạn nhân cùng một số tài sản khác. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. (Ảnh: Vnexpress) 4. Bị chém tử vong vì tưởng đi trộm chó: Khoảng 23h45 ngày 1/5, anh Bùi Trọng Phú (32 tuổi, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, Gia Lai) đi xe máy qua khu vực làng Roh.Tại đây, Phú dừng xe đi vệ sinh thì bị một nhóm trai làng đang chơi gần đó bắt gặp. Nhóm này nghi ngờ Phú có ý định trộm chó nên mang theo hung khí truy đuổi và hành hung người đàn ông này. Quá hoảng sợ, Phú vội vàng bỏ chạy song vẫn bị nhóm trai làng chém trúng một nhát vào cổ khiến gục xuống. (Ảnh:Pháp luật TPHCM) 5. Vụ chồng rạch mặt vợ trước ngày ly hôn: Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Dũng (SN 1987) trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn khai nhận định dùng dao rạch vào trán vợ là chị Trang, nhưng do chị Trang nghiêng người nên con dao trượt xuống thái dương gây thương tích và chảy máu. Lý do khiến Dũng muốn rạch mặt vợ là vì muốn vợ xấu hơn trước khi hai bên ly hôn. Tuy nhiên, nhát dao oan nghiệt lại trúng vào phần thái dương khiến người vợ mất nhiều máu. (Ảnh: ANTĐ) 6. Vụ nổ súng tại nhà hàng: Tối 4/5, tại nhà hàng T. (đường Phan Đăng Lưu, TP. Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ nổ súng giữa 2 nhóm thanh niên. Vụ việc khiến một thanh niên bị thương nặng, các đối tượng còn lại nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nam thanh niên bị thương được đưa đến bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Trong ảnh: Nhà hàng T., nơi xảy ra vụ nổ súng làm một người bị thương nặng. (Ảnh: Dân Trí)./.

