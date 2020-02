Nóng 24h: Hai vợ chồng sa lưới khi mua bán ma tuý

Giám định tâm thần đối tượng chém bố mẹ thương vong: Trước đó, ngày (10/2) cơ quan CSĐT, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993, trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) về hành vi “Giết người". Liên quan đến đối tượng Cảnh, người nhà của các nạn nhân cho hay, gần đây Cảnh biểu hiện thần kinh không bình thường, có dấu hiệu bị trầm cảm...Hiện Công an huyện Mê Linh đã đưa Cảnh đi giám định tâm thần để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Đối tượng Cảnh