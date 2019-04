Nóng 24h: Hé lộ nguyên nhân vụ cô gái xinh đẹp bị rạch mặt ở Bắc Ninh

3. Nguyên Thượng tá công an lừa chạy việc: Từ tháng 5/2012 - 4/2014, Y Tuyến Ksơr (nguyên Thượng tá, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk) tự giới thiệu bản thân quen biết nhiều lãnh đạo Bộ Công an, có khả năng xin học tại các trường thuộc khối Công an và vào làm việc trong ngành Công an tại tỉnh Đắk Lắk. Y Tuyến cũng giới thiệu với nhiều người là có thể tác động đến nhiều lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk để luân chuyển công tác giữa các vị trí trong lực lượng Công an ở địa phương.