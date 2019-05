Nóng 24h: Hưng “kính” và đồng bọn bị truy tố vụ “bảo kê” chợ Long Biên

4. Bắt đối tượng dùng dao đâm chết người do mâu thuẫn tại đám giỗ : Ngày 28/5, thông tin từ công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Phạm Văn Niêm cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để điều tra. Ảnh: Nạn nhân Hiếu được đưa đến viện cấp cứu.