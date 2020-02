Nóng 24h: Kẻ giết 5 người ở Củ Chi đã cướp 1 tỷ đồng ở sòng bạc

2) Nhiều Facebooker bị triệu tập vì tung tin đồn nhảm về Corona: Ngày 2/2, Công an TP Hà Nội cho biết đã xử lý một đối tượng tung tin thất thiệt trên facebook về dịch bệnh Corona. Người bị triệu tập là Nguyễn Quý Trọng (SN 1990, tại Ngọc Than, Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội). Tại cơ quan công an, Trọng thừa nhận đã bịa ra tin Corona xuất hiện tại Thạch Thất (Hà Nội), với mục đích câu like, chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. Trọng thừa nhận đây là hành vi sai lầm, đã xóa dòng tin đồn nhảm và hứa không tái phạm.