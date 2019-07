Lò Văn Huynh khai nhận 1 tỷ đồng để sửa điểm cho thí sinh Sơn La : Liên quan vụ gian lận trong kỳ thi THPT năm 2018 ở tỉnh Sơn La, trong quá trình điều tra, nguyên Trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La Lò Văn Huynh khai nhận từ Nguyễn Minh Khoa, nguyên Phó Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La (hiện ông Khoa đã bị kỷ luật giáng chức về làm cán bộ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh) số tiền 1 tỷ đồng để giúp sửa, nâng điểm cho 2 thí sinh N. A. T (SBD 14000815) và thí sinh T.D.H (SBD 14000317). Huynh và người nhà đã tự nguyện nộp số tiền này cho Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La.