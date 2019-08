Nóng 24h: Liên tiếp các đối tượng giả danh công an sa lưới

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong phòng có 1 bộ quân phục cảnh sát nhân dân gắn quân hàm Thượng úy và gắn biển tên Lê Văn Đỉnh số hiệu 004 - 323, cùng các vật dụng của ngành công an. Đỉnh khai nhận đã tự mua sắm những tư trang nói trên để giả danh công an, lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin.