Nóng 24h: Nhiều đối tượng liên quan vụ xâm hại nữ sinh ở Quảng Trị

1. Bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan vụ hiếp dâm: Khoảng 16h chiều 24/3, em N.T.B.P, (16 tuổi, ở thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong), rời nhà đi cùng với một nhóm bạn để tham dự tiệc sinh nhật tại một quán trên địa bàn xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong. Đến tối cùng ngày, em P. trở về nhà bước vào trong tình trạng tinh thần bị hoảng loạn, trên thân thể có một số vết thương. Gia đình đã nhanh chóng đưa P. vào Phòng khám Đa khoa khu vực Bồ Bản, huyện Triệu Phong để cấp cứu, điều trị. Em P. được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. (Ảnh: Báo Giao thông) Ngày 26/3, Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Hiếp dâm”, khởi tố bị can và bắt giam 6 đối tượng liên quan đến vụ việc này. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã chuốc cho em P. say, mất sức phản kháng sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm tập thể. Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa Thiệu Phong nơi nữ sinh P. đang điều trị. 2. Khởi tố tài xế vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người chết: Ngày 26/3, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Tuấn Hoàng về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả rất nghiêm trọng. Trước đó, chiều 22/3, ông Nguyễn Tuấn Hoàng (62 tuổi, ngụ TP Đà Lạt) điều khiển ô tô Mercedes 4 chỗ chở thêm hai người khác chạy với tốc độ cao trên đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt theo hướng Đà Lạt - Đức Trọng. Khi xe lưu thông đến địa phận xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng thì ô tô của ông Hoàng tông vào lan can bên phải đường, sau đó lao sang bên trái và phóng qua dải phân cách, tông trực diện vào một xe ôtô 7 chỗ do ông Noal Tiên (ngụ xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Trên xe ông Noal Tiên có chở theo vợ là bà Lưu Thị Hoài Cảnh. Hậu quả khiến ông Noal Tiên và bà Cảnh tử vong. 3. Nghi án nổ súng để cướp ở chợ Long Biên: Ngày 26/3, một lãnh đạo Công an phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) xác nhận vào rạng sáng cùng ngày đã xảy ra vụ cướp tài sản tại chợ Long Biên. Trước đó, người dân ở khu vực chợ Long Biên phản ánh, rạng sáng, có 1 nam thanh niên đeo khẩu trang, tay cầm súng vào cướp tài sản của vợ chồng tiểu thương ở trong chợ. Được biết, hung thủ bắn chỉ thiên, khống chế tiểu thương và cướp khoảng vài chục triệu đồng rồi tẩu thoát. 4. Cãi nhau trong lúc nhậu, kẻ côn đồ đâm chết người: Do mâu thuẫn trong khi nhậu, Vũ Văn Hữu (sinh năm 1968) dùng dao đâm ông Vũ Quốc Tuấn, sinh năm 1970 cùng ở xóm 10, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, khiến ông này tử vong trên đường đi cấp cứu. Đối tượng Vũ Văn Hữu sau đó đã bị công an bắt giữ. Trong ảnh: Con dao mà Hữu đã dùng để đâm ông Tuấn tử vong. 5. Bắt kẻ chuyên trộm cắp trong bệnh viện: Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng thường lẻn vào các bệnh viện ăn cắp tài sản của bệnh nhân. Đối tượng bị bắt giữ là Trần Duy Khoa, 40 tuổi, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trước đó, Khoa đã 4 lần thực hiện hành vi trộm cướp điện thoại trong các bệnh viện.

