Nóng 24h: Rúng động vụ hiếp dâm ở lứa tuổi vị thành niên

Công an viên đánh bé gái 12 tuổi nhập viện vì nghi trộm tiền: Nghi ngờ cháu N.T.C.G trộm 50.000 đồng của hàng xóm, công an viên xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã dùng dây cao su đánh vào người khiến cháu G.phải nhập viện điều trị. Công an huyện Kỳ Anh đã nhận được thông tin về sự việc và đang vào cuộc điều tra làm rõ.