Bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn: Cổng TTĐT Bộ Công an ngày 6/7 đăng tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Lê Tấn Hùng, SN 1963, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri). Cùng lúc, cơ quan điều tra còn khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thành Mỹ, SN 1959, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư Sagri.