Nóng 24h: Vì sao Phó Chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho bị khởi tố

Phó Chủ tịch TP Mỹ Tho và 5 cán bộ, viên chức bị khởi tố: Cơ quan Cảnh sát Điều tra- Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án “cố ý làm trái các qui định Nhà nước” và “chiếm đoạt tài sản người khác” xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên công trình đô thị Mỹ Tho đối với ông Phan Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho (nguyên Giám đốc Công ty) và 5 cán bộ, viên chức khác tại đơn vị này để phục vụ công tác điều tra. Trong ảnh, UBND Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - nơi ông Phan Văn Hoàng công tác. Khởi tố đối tượng đấm vỡ xương mũi bác sỹ ở Thái Bình: Chiều 28/12, Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đặng Xuân Doanh (SN 1989, trú tại xã Đông Tân, huyện Đông Hưng) về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 104, Bộ Luật Hình sự. Trong ảnh, bác sỹ Nghĩa -người bị đối tượng hành hung đang được đồng nghiệp băng bó vết thương. Khởi tố 2 kiểm lâm vụ 189 cây pơ mu bị đốn hạ tại Nghệ An: Liên quan đến vụ 189 cây pơ mu quý hiếm bị đốn hạ trên địa bàn huyện Tương Dương, Nghệ An, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về Quản lý kinh tế và Chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 28/12, đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời khám xét nơi làm việc 2 kiểm lâm địa bàn đang công tác tại huyện Tương Dương. Trong ảnh, một gốc cây pơ mu bị lâm tặc đốn hạ tại Tiểu khu 148. (Ảnh: Báo Nghệ An) Xin lỗi công khai thuyền trưởng Đặng Ngọc Thanh bị giam oan 7 tháng: Ngày 28/12, tại trụ sở văn hóa xã Hữu Định, huyện Châu Thành (Bến Tre), Tòa án nhân dân huyện Châu Thành (Long An) tổ chức xin lỗi công khai thuyền trưởng Đặng Ngọc Thanh (ảnh) bị án oan sai. Ông Thanh bị tạm giam 7 tháng sau đó được trả tự do và được đình chỉ điều tra với lý do hành vi không cấu thành tội phạm. Cha ruột say rượu giở trò đồi bại với con gái 14 tuổi: Ngày 28/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử hình sự đối với Hoàng Văn Thuận (SN 1978, trú huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về tội Hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là cháu Phương Thảo (14 tuổi), con gái của Thuận. Trong ảnh, bị cáo Hoàng Văn Thuận tại phiên xét xử ngày 28/12. Ông già dâm ô bé 14 tháng tuổi: Ngày 28/12, tại phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) đã tuyên án 54 tháng tù giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Kim (SN 1936) về tội “Dâm ô trẻ em” căn cứ theo điều 116, Điểm C, Khoản 2 (Bộ luật Hình sự) và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 48 triệu đồng. “Con nghiện” trộm nhiều song sắt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Công an thành phố Lào Cai vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Tiến Nghị (ảnh) (SN 1979, trú tại xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai). về tội danh trộm cắp tài sản trên tuyến đường cao tốc chạy qua địa bàn. Đối tượng Nghị khai nhận vào khoảng 18h ngày 4/11/2017, trong lúc điều khiển xe gắn máy trên cao tốc, thấy ở bên cạnh đường có nhiều tấm song sắt chắn rác sát thành cầu bằng sắt nên Nghị nảy sinh ý định trộm cắp. Nghị đã lấy đi tất cả 11 tấm song sắt với tổng trọng lượng gần 500kg, ước giá trị trên 8 triệu đồng. Trong ảnh, song sắt chắn rác trên Cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đặc nhiệm tóm gọn đối tượng vận chuyển 2kg ma túy: Ngày 27/12, lực lượng thuộc Cụm Đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 – Cảnh sát biển Việt Nam xác định một đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy. Khi đối tượng đến trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An ở xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An, lực lượng này đã tổ chức khống chế và bắt gọn. Tang vật thu giữ là một hộp carton hình chữ nhật, bên trong đựng 2 kg ma túy đá. Tại cơ quan chức năng, bước đầu đối tượng khai tên Nguyễn Đức Huỳnh (SN 1989, trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong).

