Nóng 24h: Vinasun vẫn đòi bồi thường, Grab đề nghị hủy án sơ thẩm

6. 23 trường hợp tại Hà Tĩnh bị phạt vì đăng tin thất thiệt về Covid-19: Đây là số người mà Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Tĩnh xử phạt trong thời gian qua. Cụ thể có 5 trường hợp bị phạt mức 10 triệu đồng/người; 15 người khác bị cảnh cáo và 3 trường hợp còn lại đang xem xét xử phạt. Tại CQĐT, người vi phạm đã viết giấy cam kết không tái phạm và gỡ bỏ thông tin sai sự thật. Trong ảnh: Một đối tượng bị công an triệu tập