Thiếu tiền sử dụng ma túy, hai “quái xế” rủ nhau giật túi xách của phụ nữ

Ngày 25/10, công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừ bắt giữ hai đối tượng Bùi Văn Tưởng, SN: 1993 và Nguyễn Huy Chiến, SN: 1997 đều trú thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi Cướp giật tài sản.

Cơ quan CSĐT lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Chiến.

Trước đó, khoảng 11h ngày 22/10 công an huyện Bình Xuyên nhận được tin báo về việc, khoảng 10h45 cùng ngày tại ngã tư thôn Hoàng Oanh - Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra vụ cướp giật tài sản. Bị hại là chị Nguyễn Thị Thủy Ngân, SN 1986 ở tổ dân phố Nhất Nhị, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tài sản bị mất là túi xách, bên trong có khoảng 2,2 triệu đồng và các giấy tờ tùy thân.



Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 11h ngày 23/10, công an huyện Bình Xuyên đã xác định đối tượng gây án là Bùi Văn Tưởng và Nguyễn Huy Chiến nên tiến hành triệu tập đối tượng đến cơ quan Công an làm việc.

Quá trình làm việc, 2 đối tượng trên khai nhận toàn bộ hành vi và cho biết do không có tiền sử dụng ma túy nên rủ nhau đi cướp tài sản.

Hai đối tượng cùng tang vật.

Theo đó, cách đây khoảng 3,4 ngày, Tưởng và Chiến gặp nhau tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Tại đây Tưởng rủ Chiến đi cướp tài sản thì được Chiến đồng ý.

Khoảng 10h40 ngày 22/10, Chiến điều khiển xe mô tô mượn của một người bạn, chở Tưởng ngồi sau đi “rình mồi”. Đến ngã tư thôn Hoàng Oanh - Hương Sơn, 2 đối tượng phát hiện chị Ngân đang dừng xe bên đường nghe điện thoại, trên yên xe có để một túi xách màu đen. Sau khi quan sát, lợi dụng lúc chị Ngân sở hở, Chiến điều khiển xe đi lên áp sát bên trái, còn Tưởng ngồi sau giật lấy túi xách của chị Ngân và tăng tốc bỏ chạy.

Quá trình điều tra, ngoài vụ cướp giật tài sản trên, Tưởng và Chiến còn thực hiện 1 vụ cướp giật tài sản khác. Cụ thể, khoảng 17h30 ngày 21/10, Tưởng rủ Chiến điều khiển xe gần cổng chợ Nội - Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Tại đây, hai đối tượng phát hiện một phụ nữ đi xe máy cùng chiều, tại giá để đồ phía trước có cheo 1 túi xách màu đen. Lập tức, 2 đối tượng áp sát, giật được chiếc túi bên trong có 200 nghìn đồng và 1 điện thoại di động...Toàn bộ tài sản lấy được, các đối tượng đem cầm cố lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Công an huyện Bình Xuyên cũng thông báo, ai là bị hại vụ cướp trên thì đến Công an huyện trình báo.

Theo lãnh đạo công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, trong các vụ cướp giật tài sản, các đối tượng luôn bàn kế hoạch cụ thể trước khi gây án. Cùng với đó, đối tượng thường chọn “con mồi” là phụ nữ đang dùng điện thoại ở ngoài đường, hoặc có nhiều sơ hở về tài sản như túi xách...để cướp giật tài sản.