Nghệ An: Mang lựu đạn ra chống đối công an ngay tại trụ sở UBND xã

Ngày 17/10, thông tin từ Công an huyện Yên Thành, Nghệ An, cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng để điều tra làm rõ hành vi "Chống người thi hành công vụ và tàng trữ vũ khí quân dụng".

Đối tượng Đặng Quang Vỵ.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 15h ngày 14/10, tổ công tác Công an huyện Yên Thành tiến hành triệu tập Đặng Quang Vỵ (SN 1979, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành), để xác minh làm rõ một một vụ việc. Qúa trình làm việc, tổ công tác phát hiện đối tượng Vỵ đang có quyết định thi hành án về tội "Cố ý gây thương tích". Ngay sau đó, tổ công tác thi hành quyết định bắt giữ Vỵ.

Tuy nhiên Đặng Quang Vỵ đã không chấp hành và dùng một con dao cùng một quả lựu đạn để sẵn trong túi đe dọa tổ công tác. Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, công an huyện Yên Thành đã báo cáo sự việc lên cấp trên đồng thời Thiếu tá Bùi Văn Ngọc – Phó Trưởng Công an huyện Yên Thành và Thượng tá Nguyễn Công Trầm – Phó trưởng công an huyện Yên Thành nhanh chóng xuống hiện trường để chỉ đạo. Quá trình vận động, tuyên truyền, đối tượng Vỵ không hợp tác và dùng dao, lựu đạn cố thủ.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo từ Công an tỉnh Nghệ An và căn cứ diễn biến thực tế, khoảng 21h cùng ngày, Công an huyện Yên Thành đã đồng ý cho đối tượng Vỵ về nhà anh trai là Đặng Quang Võ (SN 1966, trú tại xóm 8, xã Bảo Thành). Đến 22h cùng ngày, được sự vận động của công an và người thân, đối tượng Vỵ đã giao nộp quả lựu đạn. Nhưng khi Công an đang kiểm tra an toàn của quả lựu đạn thì đối tượng Vỵ lợi dụng đêm tối bỏ trốn.

Ngay sau đó, Công an huyện Yên Thành đã nhanh chóng triển khai lực lượng vây bắt. Đến khoảng 4h30’ ngày 17/10, Công an huyện Yên Thành đã bắt giữ đối tượng Đặng Quang Vỵ tại nhà bố vợ ở xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành. Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.