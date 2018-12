Tòa tuyên Grab bồi thường 4,85 tỷ cho Vinasun: Grab sẽ kháng cáo?

1.Bản án sơ thẩm vụ Vinasun kiện Grab: Chiều 28/12, TAND TPHCM đã tuyên bản án sơ thẩm vụ kiện dân sự tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) và bị đơn là Công ty TNHH Grab (Grab). Theo đó, Tòa chấp nhận một phần yêu cầu bồi thường, buộc Grab phải bồi thường cho Vinasun số tiền gần 5 tỷ đồng. Trước đó, nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKS cho rằng Grab có những hành vi trái pháp luật, Vinasun có thiệt hại xảy ra và trên thực tế thiệt hại có thể lớn hơn rất nhiều so với yêu cầu bồi thường. Nhưng Vinasun không đưa ra được những căn cứ chứng minh hành vi vi phạm của Grab là nguyên nhân duy nhất gây ra thiệt hại cho mình. Vì vậy không đủ cơ sở chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Vinasun buộc Grab phải bồi thường số tiền là 41,2 tỷ đồng. Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, luật sư Lưu Tiến Dũng của phía bị đơn cho biết phía Grab sẽ kháng án. Luật sư bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng, việc đi sâu vào các kiến nghị là việc không nên làm. Chức năng nhiệm vụ của Tòa không được can thiệp quá sâu. Luật sư Nguyễn Văn Đức của nguyên đơn cho biết Vinasun sẽ tiếp tục củng cố các chứng cứ để bảo vệ kết quả phiên tòa. Tài xế Vinasun tụ tập tại sân tòa sau khi phiên tòa kết thúc. 2. Nhóm thanh thiếu niên ném đá hàng loạt xe tải ở Bạc Liêu: Công an huyện Phước Long đã bắt giữ nhóm đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ ném đá xe ô tô trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp đoạn qua xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. 3. Thu giữ súng, đạn tại nhà một “đầu nậu” ma túy ở Bình Dương: Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ đối tượng Trần Hoàng Anh (SN 1988, trú tại phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở đối tượng Trần Hoàng Anh, cảnh sát thu giữ 313,86 gram chất nghi ma túy đá, 1 khẩu súng nghi súng quân dụng K59 cùng 2 viên đạn, 1 roi điện. 4. Đường dây mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ giao dịch hơn 3 tỷ đồng: Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp với Công an quận Gò Vấp phá đường dây bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ quy mô lớn do Phan Văn Trí (22 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) và Dương Văn Lập (24 tuổi, thường trú quận 4, TP.HCM) cầm đầu. Tại cơ quan công an, bước đầu 2 nghi can khai nhận đặt mua vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ từ Trung Quốc, rồi chuyển vào TP.HCM để tiêu thụ thông qua Zalo và Facebook. Từ năm 2015 đến nay, đường dây đã thực hiện giao dịch 3 tỉ đồng. 5. Sát hại gái bán dâm vì bị ép trả thêm tiền: Liên quan vụ việc một phụ nữ bị sát hại trong căn phòng trọ, sáng 28/12, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM đã tiến hành tạm giữ Trần Văn Đức, 30 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn để điều tra hành vi “giết người”. Lý do dẫn đến vụ án mạng do Đức hậm hực vì phải trả thêm 100.000 đồng cho gái bán dâm, hắn về lấy dao quay trở lại phòng trọ đâm nạn nhân tử vong. Trong ảnh: Người dân bắt giữ đối tượng Đức giao cơ quan công an. 6. Bố phát hiện thi thể con trai vừa chào đời bị vùi dưới gốc tre: Khoảng 12h ngày 27/12, người dân tại tiểu khu Bó Bun (thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) bàng hoàng phát hiện thi thể một cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn. Vụ việc được người dân thông báo cho cơ quan chức năng. Bước đầu, vụ việc được xác định có liên quan đến một cặp vợ chồng làm công nhân. Trong ảnh: Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

1.Bản án sơ thẩm vụ Vinasun kiện Grab: Chiều 28/12, TAND TPHCM đã tuyên bản án sơ thẩm vụ kiện dân sự tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) và bị đơn là Công ty TNHH Grab (Grab). Theo đó, Tòa chấp nhận một phần yêu cầu bồi thường, buộc Grab phải : Chiều 28/12, TAND TPHCM đã tuyên bản án sơ thẩm vụ kiện dân sự tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) và bị đơn là Công ty TNHH Grab (Grab). Theo đó, Tòa chấp nhận một phần yêu cầu bồi thường, buộc Grab phải bồi thường cho Vinasun số tiền gần 5 tỷ đồng. Trước đó, nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKS cho rằng Grab có những hành vi trái pháp luật, Vinasun có thiệt hại xảy ra và trên thực tế thiệt hại có thể lớn hơn rất nhiều so với yêu cầu bồi thường. Nhưng Vinasun không đưa ra được những căn cứ chứng minh hành vi vi phạm của Grab là nguyên nhân duy nhất gây ra thiệt hại cho mình. Vì vậy không đủ cơ sở chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Vinasun buộc Grab phải bồi thường số tiền là 41,2 tỷ đồng. Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, luật sư Lưu Tiến Dũng của phía bị đơn cho biết phía Grab sẽ kháng án. Luật sư bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng, việc đi sâu vào các kiến nghị là việc không nên làm. Chức năng nhiệm vụ của Tòa không được can thiệp quá sâu. Luật sư Nguyễn Văn Đức của nguyên đơn cho biết Vinasun sẽ tiếp tục củng cố các chứng cứ để bảo vệ kết quả phiên tòa. Tài xế Vinasun tụ tập tại sân tòa sau khi phiên tòa kết thúc. 2. Nhóm thanh thiếu niên ném đá hàng loạt xe tải ở Bạc Liêu: Công an huyện Phước Long đã bắt giữ nhóm đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ ném đá xe ô tô trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp đoạn qua xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. : Công an huyện Phước Long đã bắt giữ nhóm đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ ném đá xe ô tô trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp đoạn qua xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. 3. Thu giữ súng, đạn tại nhà một “đầu nậu” ma túy ở Bình Dương: Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ đối tượng Trần Hoàng Anh (SN 1988, trú tại phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở đối tượng Trần Hoàng Anh, cảnh sát thu giữ 313,86 gram chất nghi ma túy đá, 1 khẩu súng nghi súng quân dụng K59 cùng 2 viên đạn, 1 roi điện. : Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ đối tượng Trần Hoàng Anh (SN 1988, trú tại phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở đối tượng Trần Hoàng Anh, cảnh sát thu giữ 313,86 gram chất nghi ma túy đá, 1 khẩu súng nghi súng quân dụng K59 cùng 2 viên đạn, 1 roi điện. 4. Đường dây mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ giao dịch hơn 3 tỷ đồng: Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp với Công an quận Gò Vấp phá đường dây bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ quy mô lớn do Phan Văn Trí (22 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) và Dương Văn Lập (24 tuổi, thường trú quận 4, TP.HCM) cầm đầu. Tại cơ quan công an, bước đầu 2 nghi can khai nhận đặt mua vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ từ Trung Quốc, rồi chuyển vào TP.HCM để tiêu thụ thông qua Zalo và Facebook. Từ năm 2015 đến nay, đường dây đã thực hiện giao dịch 3 tỉ đồng. : Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp với Công an quận Gò Vấp phá đường dây bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ quy mô lớn do Phan Văn Trí (22 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) và Dương Văn Lập (24 tuổi, thường trú quận 4, TP.HCM) cầm đầu. Tại cơ quan công an, bước đầu 2 nghi can khai nhận đặt mua vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ từ Trung Quốc, rồi chuyển vào TP.HCM để tiêu thụ thông qua Zalo và Facebook. Từ năm 2015 đến nay, đường dây đã thực hiện giao dịch 3 tỉ đồng. 5. Sát hại gái bán dâm vì bị ép trả thêm tiền: Liên quan vụ việc một phụ nữ bị sát hại trong căn phòng trọ, sáng 28/12, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM đã tiến hành tạm giữ Trần Văn Đức, 30 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn để điều tra hành vi “giết người”. Lý do dẫn đến vụ án mạng do Đức hậm hực vì phải trả thêm 100.000 đồng cho gái bán dâm, hắn về lấy dao quay trở lại phòng trọ đâm nạn nhân tử vong. Trong ảnh: Người dân bắt giữ đối tượng Đức giao cơ quan công an. : Liên quan vụ việc một phụ nữ bị sát hại trong căn phòng trọ, sáng 28/12, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM đã tiến hành tạm giữ Trần Văn Đức, 30 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn để điều tra hành vi “giết người”. Lý do dẫn đến vụ án mạng do Đức hậm hực vì phải trả thêm 100.000 đồng cho gái bán dâm, hắn về lấy dao quay trở lại phòng trọ đâm nạn nhân tử vong. Trong ảnh: Người dân bắt giữ đối tượng Đức giao cơ quan công an. 6. Bố phát hiện thi thể con trai vừa chào đời bị vùi dưới gốc tre: Khoảng 12h ngày 27/12, người dân tại tiểu khu Bó Bun (thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) bàng hoàng phát hiện thi thể một cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn. Vụ việc được người dân thông báo cho cơ quan chức năng. Bước đầu, vụ việc được xác định có liên quan đến một cặp vợ chồng làm công nhân. Trong ảnh: Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. : Khoảng 12h ngày 27/12, người dân tại tiểu khu Bó Bun (thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) bàng hoàng phát hiện thi thể một cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn. Vụ việc được người dân thông báo cho cơ quan chức năng. Bước đầu, vụ việc được xác định có liên quan đến một cặp vợ chồng làm công nhân. Trong ảnh: Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.