Truy tìm kẻ bịt khẩu trang kín mặt dùng búa cướp tiệm vàng ở Quảng Nam

1. Vụ cướp tiệm vàng ở Quảng Nam: Ngày 4/8, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương tổ chức lực lượng xác minh, truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn trên địa bàn. Trong ảnh: Tiệm vàng Hoa Kim Thủy - nơi xảy ra vụ trộm táo tợn vào tối 3/8. (Ảnh: Người Lao động) Trước đó, khoảng 19h30 ngày 3/8, một thanh niên bịt khẩu trang kín mặt lợi dụng lúc hiệu vàng Hoa Kim Thủy ở phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn vắng người, bất ngờ xông vào cầm búa đập bể tủ kính rồi lấy đi 3 bộ vòng trang sức 18k trị giá hơn 50 triệu đồng, rồi tẩu thoát. Trong ảnh:Hiện trường vụ cướp tiệm vàng. (Ảnh: Người Lao động) Báo Pháp luật TPHCM phản ánh, tiệm vàng này có gắn hai camera nhưng đã bị hư một máy, máy còn lại không ghi rõ cảnh thanh niên này xông vào tiệm. Trong ảnh: Tủ kính đựng vàng bị đối tượng dùng búa đập bể. (Ảnh: CAND) 2. Vụ xe ô tô của Đại úy CSGT bị đốt: Tối 3/8, các cán bộ CSGT đỗ hai chiếc ô tô cá nhân trước cửa trụ sở Tổ CSGT Bến Bính (huyện Thủy Nguyên). Đến khoảng 23h cùng ngày, một người đàn ông đi bộ tới cầm chai xăng đổ vào chiếc xe Kia Morning của Đại úy Hoàng Phú Duy châm lửa đốt rồi rời khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, người dân tri hô và đuổi theo nghi phạm nhưng hắn đã nhanh chóng tẩu thoát. Tại hiện trường, chiếc xe bị đốt bốc cháy dữ dội và trơ khung sắt chỉ trong một thời gian ngắn. 3. Vụ nữ nhân viên bị đâm trong shop quần áo: 16h tối 3/8, trong khi đang dọn dẹp lại shop quần áo thì có một đôi nam nữ vào xem đồ. Sau nhiều lần tìm kiếm, cả hai không mua gì mà bỏ đi.Trong ảnh: Nữ nhân viên được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: CAND) Đến khoảng 19h30cùng ngày, 2 người này tiếp tục quay lại cửa hàng để hỏi mua đồ. Trong lúc nữ nhân viên đang đứng quay mặt tư vấn cho người nữ thì bất ngờ nam thanh niên từ phía sau lao tới bịt miệng, dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và ngực nữ nhân viên. Theo phản xạ, nạn nhân tìm cách chống cự chạy ra ngoài kêu cứu nhưng đối tượng tiếp tục ôm lại, dùng dao đâm loạn xạ khiến cô gái bị trúng vào tay, cổ tay. Bị chống cự quyết liệt, nam thanh niên cũng bỏ chạy theo rồi bỏ trốn. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. (Ảnh: CAND) 4.Bắt vợ chồng trùm ma túy đất Cảng - đồng phạm Thọ “Sứt“: Đại diện Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47) – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang vợ chồng trùm ma túy đất Cảng, đồng phạm của Thọ Sứt (tức Lê Văn Thọ - bị cáo trốn Trại giam T16 Bộ Công an gây rúng động dư luận tháng 9/2017), mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn tại Hải Phòng./.

Phát hiện sự việc, người dân tri hô và đuổi theo nghi phạm nhưng hắn đã nhanh chóng tẩu thoát. Tại hiện trường, chiếc xe bị đốt bốc cháy dữ dội và trơ khung sắt chỉ trong một thời gian ngắn. 3. Vụ nữ nhân viên bị đâm trong shop quần áo: 16h tối 3/8, trong khi đang dọn dẹp lại shop quần áo thì có một đôi nam nữ vào xem đồ. Sau nhiều lần tìm kiếm, cả hai không mua gì mà bỏ đi.Trong ảnh: Nữ nhân viên được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: CAND) Đến khoảng 19h30cùng ngày, 2 người này tiếp tục quay lại cửa hàng để hỏi mua đồ. Trong lúc nữ nhân viên đang đứng quay mặt tư vấn cho người nữ thì bất ngờ nam thanh niên từ phía sau lao tới bịt miệng, dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và ngực nữ nhân viên. Theo phản xạ, nạn nhân tìm cách chống cự chạy ra ngoài kêu cứu nhưng đối tượng tiếp tục ôm lại, dùng dao đâm loạn xạ khiến cô gái bị trúng vào tay, cổ tay. Bị chống cự quyết liệt, nam thanh niên cũng bỏ chạy theo rồi bỏ trốn. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. (Ảnh: CAND) 4.Bắt vợ chồng trùm ma túy đất Cảng - đồng phạm Thọ "Sứt": Đại diện Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47) – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang vợ chồng trùm ma túy đất Cảng, đồng phạm của Thọ Sứt (tức Lê Văn Thọ - bị cáo trốn Trại giam T16 Bộ Công an gây rúng động dư luận tháng 9/2017), mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn tại Hải Phòng./.