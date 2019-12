Từ Hải Phòng vào Đắk Lắk cho vay nợ, lãi suất gần 240%

Sáng nay (26/12), Thượng tá Bùi Trọng Tuấn-Trưởng Công an thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết, đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đã tạm giữ nhóm đối tượng từ thành phố Hải Phòng vào tỉnh Đắk Lắk cho người dân ở khu vực thành phố Buôn Ma Thuột vay nợ với lãi suất lên tới gần 240%.

Nhóm đối tượng này gồm: Đỗ Văn Dũng (21 tuổi), Phạm Xuân Quang (25 tuổi), Lê Mạnh Cường (31 tuổi), và Đỗ Văn Sỹ (25 tuổi), tất cả đều trú thành phố Hải Phòng.

Hai trong số 4 đối tượng từ Hải Phòng vào Đắk Lắk cho vay nặng lãi bị tạm giữ.

Sau một thời gian nắm bắt địa bàn, các đội nghiệp vụ công an Buôn Ma Thuột đã đột kích vào ngôi nhà số 130 đường Hùng Vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện nhiều tờ rơi in số điện thoại, hướng dẫn cách thức vay tiền "nóng", và nhiều sổ sách liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Ngoài ra, công an cũng đã thu giữ 154 giấy vay tiền viết tay, nhiều sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân của người dân để cầm cố vay tiền.

Các đối tượng này từ Hải Phòng vào Đắk Lắk từ nhiều tháng nay để thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi. Hiện có hàng trăm người dân đã vay của nhóm, số tiền lên tới trên 2,5 tỷ đồng, lãi suất từ 180-240%/năm.

Công an thành phố Muôn Ma Thuột đang mở rộng điều tra, xử lý nghiêm nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật./.