Vết bầm tím lật tẩy tội ác của ông già 81 tuổi giết vợ,giả hiện trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạm giữ ông Nguyễn Chuyền (81 tuổi) ở tổ 3, phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi để điều tra mở rộng vụ án giết vợ, sau đó dựng hiện trường giả. Nạn nhân là bà N.T.Y (79 tuổi). Trong ảnh: Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Định có mặt điều tra vụ án. (Ảnh: SGGP) Trước đó, thông tin trên Dân Trí cho biết, vào sáng 7/5, trong quá trình tổ chức tang lễ, con của bà Y. phát hiện trên cơ thể mẹ có nhiều vết trầy xước, bầm tím đáng ngờ nên đã báo Công an. Qua khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện trên người bà Y. có trên 10 vết thương do vật cứng gây ra dẫn đến tử vong. Tại hiện trường có nhiều vết máu, nhiều đồ vật trong nhà cũng bị xáo trộn. Trong ảnh: Hàng xóm đến nhà chia buồn cùng gia đình trước cái chết của bà Y. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan chức năng phát hiện một số dấu vết bị tẩy xóa trong buồng nạn nhân, ngoài ra còn có một khúc cây nghi dùng gây án. Trong ảnh: Tang vật ông Chuyền sử dụng để đánh chết vợ. (Ảnh: Dân Việt) Qua xác minh, rà soát các nguồn thông tin nổi lên nghi vấn người chồng gây ra án mạng. Cho đến tối ngày 7/5, ông Chuyền đã khai nhận hành vi đánh chết vợ. Trong ảnh: Hàng xóm đến nhà chia buồn cùng gia đình trước cái chết của nạn nhân. (Ảnh: Dân Trí) Bước đầu điều tra, cơ quan chức năng làm rõ ông Chuyền có quan hệ bất chính với phụ nữ bên ngoài, về nhà hỏi tiền bà Y để tiêu xài. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Dân Việt) Bà Y. không đồng ý nên ông Chuyền dùng khúc cây đánh người vợ tử vong, sau đó lau sạch dấu vết, tạo hiện trường giả bị ngã cầu thang. Trong ảnh: Công an Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: Dân Việt). Người dân tập trung trước hiện trường vụ án. (Ảnh: SGGP)./.

