Có bồ nhí, ông già 81 tuổi đánh chết vợ rồi tạo hiện trường giả

1. Cụ ông 81 tuổi giết vợ, tạo hiện trường giả: Đêm 7/5, ông lão 81 tuổi ở thành phố Quảng Ngãi đã dùng cây gỗ đánh chết vợ, sau đó tạo hiện trường giả để trốn tránh tội lỗi. Ảnh minh họa 2. 37 năm tù cho hành vi bán ma túy: Bị cáo là Lương Trung Xô (SN 1976) và Sầm Văn Tước (SN 1980), cùng trú tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với tổng hình phạt lên tới 37 năm tù giam. Trong ảnh: Hai bị cáo tại tòa. (ảnh: CTV Bảo Linh/VOV.VN) 3. Nổ súng trấn áp đối tượng sát hại 4 người ở Cao Bằng: Sau khi đối tượng Lý Đình Khánh sát hại 4 người và lẩn trốn, lực lượng công an phải nổ 3 phát súng trấn để áp bắt giữ đối tượng. Trong ảnh: Người dân dọn dẹp lại ngôi nhà còn vương nhiều vết máu. (ảnh: báo Tiền Phong). 4. Phát hiện xác nam thanh niên gần bến đò: Ngày 8/5, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa phát hiện một thi thể nam chưa rõ tung tích trôi tấp vào bến đò. Tử thi là nam giới, trên 40 tuổi, tóc ngắn, mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần thun ngắn sọc xanh đen, không có giấy tờ tùy thân. Hiện thi thể trên đã được an táng tại nghĩa trang xã An Bình để chờ người thân đến nhận. Trong ảnh: Bến đò An Bình, nơi phát hiện thi thể nạn nhân. (ảnh: Phạm Hải). 5. Thanh niên phục trong bụi rậm cướp dây chuyền: Đó là đối tượng Trần Văn Quí (37 tuổi, ngụ xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long). Do biết người phụ nữ có đeo dây chuyền vàng thường đi bộ từ vườn về nhà nên Quí đã “đón lõng” để ra tay cướp nhưng bất thành. Trong ảnh: đối tượng Quí tại cơ quan công an. (ảnh: Công an TP HCM) 6. Bắt kẻ trộm tiền của khách khi đi giao dịch ngân hàng: Hoàng Chí Vũ (27 tuổi), ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thừa cơ khách hàng để tiền trong cốp xe để vào ngân hàng giao dịch, đã cạy cốp lấy đi 9 triệu đồng. Toàn bộ hành vi của Vũ được Camera ghi lại. Trong ảnh: Đối tượng Vũ và tang vật tại cơ quan công an (ảnh: CTV Thanh Tuấn/VOV-Miền Trung) 8. Thêm án tù 7 năm cho cả hai tử tù trốn trại giam T16: Sau phiên xét xử sáng 8/5, tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình nhận thêm mức án 7 năm tù cho mỗi người vì hành vi trốn khỏi trại giam. Những người liên quan cũng nhận mức phạt thích đáng. Ảnh: Lê Tùng. 9. Dân tri hô vây bắt các đối tượng thôi miên cướp tài sản: Phát hiện bà Chín ở thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đi ra khỏi nhà cùng với những người lạ và có dấu hiệu không tỉnh táo, người dân nghi bà Chính bị thôi miên để cướp tài sản nên đã tri hô và cùng nhau bắt giữ người bị tình nghi. Trong ảnh: Xe máy của đối tượng dùng (ảnh: Báo Dân trí). 10. Nghi án vợ cùng con trai siết cổ chồng tử vong: Đối tượng bị nghi ngờ là bà Hoàng Thị Lập (39 tuổi) và đứa con trai mới 13 tuổi. Lợi dụng lúc chồng đang ngủ, nhờ giúp sức của con trai, bà Lập đã dùng khăn siết cổ chồng đến chết. Vụ việc sảy ra tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. (ảnh minh họa) 11. Bắt khẩn cấp tài xế taxi hất nhân viên an ninh hàng không lên nắp capo: Bị nhân viên sân bay nhắc nhở, Đinh Văn Chung không chấp hành mà còn văng tục, dùng xe lao thẳng vào khiến anh này bị thương và phải nhảy lên nắp capo thoát nạn. Trong ảnh: Nhân viên an ninh sân bay bị xe hất lên capo. (ảnh do camera an ninh sân bay Nội Bài ghi lại).