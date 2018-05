Cụ ông 81 tuổi giết vợ, tạo hiện trường giả

Ngày 8/5, Công an thành phố Quảng Ngãi cho biết sau nhiều giờ tập trung điều tra vụ án một phụ nữ nghi bị đánh chết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Quảng Ngãi đã làm rõ hung thủ là người chồng giết vợ, sau đó tạo hiện trường giả để trốn tránh tội lỗi. Chỉ mong cuộc sống yên ả lúc về già. (ảnh internet)

Khoảng 10 giờ sáng ngày 7/5, Công an thành phố Quảng Ngãi nhận được tin báo về cái chết của bà Nguyễn Thị Ý, 79 tuổi, ở tổ 3, phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi. Phòng Cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an thành phố Quảng Ngãi khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra vụ việc.

Bà Ý sống cùng chồng là ông Nguyễn Chuyền, 81 tuổi. Ông Chuyền cho biết, tối ngày 6/5, trong lúc lên cầu thang tầng trệt thắp hương bàn thờ thì không may bà Ý bị ngã và tử vong. Ông Chuyền đã đến nhà con ruột báo tin. Tuy nhiên, cho đến sáng sớm hôm sau gia đình định chôn cất thì phát hiện một số vết thương trên người bà Ý.

Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan chức năng phát hiện một số dấu vết bị tẩy xóa trong buồng nạn nhân, ngoài ra còn có một khúc cây nghi dùng gây án. Qua xác minh, rà soát các nguồn thông tin nổi lên nghi vấn người chồng gây ra án mạng. Cho đến tối ngày 7/5, ông Chuyền đã khai nhận hành vi đánh chết vợ.

Bước đầu điều tra, cơ quan chức năng làm rõ ông Chuyền có quan hệ bất chính với phụ nữ bên ngoài, về nhà hỏi tiền bà Ý để tiêu xài. Bà Ý không đồng ý nên ông Chuyền dùng khúc cây đánh người vợ tử vong, sau đó lau sạch dấu vết, tạo hiện trường giả bị ngã cầu thang. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã tạm giữ ông Chuyền để điều tra mở rộng vụ án./. Chồng hờ giết vợ bằng búa rồi uống thuốc sâu tự tử VOV.VN -Sau khi dùng búa đập vào gáy khiến bà Bùi Thị Lý tử vong tại chỗ, ông Sơn uống thuốc sâu tự tử nhưng bất thành. Người chồng nôn ói cạnh téc nước sau nghi án dùng búa giết vợ bác sĩ VOV.VN - Con trai đi học về phát hiện bố đang ngồi nôn ói cạnh téc nước liền lập tức tri hô người thân, hàng xóm tới cứu giúp. Nóng 24h: Gọi bạn đưa đi cấp cứu sau khi giết vợ rồi tự tử bất thành VOV.VN - Sau khi sát hại vợ hờ bằng búa, đối tượng Sơn uống thuốc sâu tự tử nhưng bất thành, liền gọi bạn đến đưa đi cấp cứu. Công an Bắc Giang công khai xin lỗi người tù oan bị cáo buộc giết vợ VOV.VN -Công an tỉnh Bắc Giang chiều 29/1 tổ chức xin lỗi công khai ông Mưu Quý Sường do bắt oan với cáo buộc giết vợ. Ông Sường đã qua đời trước khi được xin lỗi.