Vô hiệu hóa 10 quả nổ đã được đấu sẵn trong cây ATM cạnh chung cư

Phát hiện ATM cạnh chung cư bị gài mìn: Sáng 13/10, tại cây ATM của một ngân hàng thương mại đặt bên hông chung cư Công ty than Nam Mẫu, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh), nhân viên ngân hàng phát hiện 10 quả mìn đã được gắn sẵn kíp nổ. (Ảnh: Duy Thái) Cây ATM được phát hiện có cài thiết bị nổ nằm bên hông tòa nhà chung cư CT1 (cao 9 tầng) ngay gần đường quốc lộ 18, đoạn qua thành phố Uông Bí. (Ảnh: Duy Thái) Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và vô hiệu hóa toàn bộ các thiết bị nổ này. Khoảng gần 1.000 công nhân được sơ tán để cơ quan chức năng xử lý các thiết bị nổ. (Ảnh: Dân Trí) Kêu gọi đối tượng ép xe, chém nam thanh niên tử vong ra đầu thú: Liên quan vụ án nam thanh niên bị chém tử vong giữa đường vào chiều tối 12/10 trên đường Bình Đông, phường 16, quận 8, TP HCM, thông tin trên Người Lao Động dẫn nguồn tin từ Công an TPHCM cho biết đang phối hợp với Công an quận 8 khoanh vùng đối tượng. (Ảnh: Công an TPHCM) Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân nên 2 thanh niên đã dùng hung khí chém nạn nhân. Cơ quan công an đang kêu gọi người gây án đầu thú, hợp tác điều tra để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. (Ảnh: Công an TPHCM) Nạn nhân được xác định là Trần Trung Tuyến (SN 1995, ngụ phường 15, quận 8). Trong ảnh: căn nhà của nạn nhân. (Ảnh: Người Lao Động) Chồng của giáo viên nghỉ hưu dâm ô 3 trẻ em nhiều năm: Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với gia đình đưa 3 học sinh trường tiểu học Quảng Thành (xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) tiến hành giám định để phục vụ điều tra liên quan đến vụ án dâm ô trẻ em. Theo trình báo của bố mẹ nạn nhân, đối tượng dâm ô các em là ông N.V. H. (55 tuổi, ngụ xã Quảng Thành), chồng một giáo viên đã nghỉ hưu. Gia hạn điều tra vụ đại gia Cao Toàn Mỹ kiện hoa hậu Trương Hồ Phương Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Liên quan vụ án Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ, ngày 12/10, Viện KSND TPHCM đã ra quyết định gia hạn điều tra vụ án, điều tra bị can đối với Trương Hồ Phương Nga (31 tuổi, Hoa hậu Thế giới người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (30 tuổi, quê Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo thông tin trên Tiền Phong, quyết định của Viện KSND TPHCM được đưa ra sau khi xem xét đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM. VKS nhận thấy đề nghị của cơ quan CSĐT là có căn cứ và cần thiết, VKS đã chấp nhận gia hạn thêm 3 tháng, tiếp tục điều tra đến gần cuối 11/12/2018. Trong ảnh: Phương Nga và Thùy Dung tại một phiên tòa. Đặc nhiệm bắt tên cướp điện thoại nữ sinh ở trung tâm Sài Gòn: Khoảng 10h sáng 13/10, trong quá trình tuần tra, ổ hình sự đặc nhiệm công an quận 1 đã truy đuổi, bắt giữ Nguyễn Văn Hòa (SN 1995, ngụ quận 4) khi đối tượng vừa giật chiếc điện thoại trên tay một nữ sinh đang đứng bên đường. (Ảnh: Công an TPHCM) Ngáo đá đòi chém người, lấy điện câu vào bình gas cố thủ: Khoảng 20h15 ngày 12/10, lực lượng Cảnh sát 113 thuộc phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an thành phố Long Xuyên khống chế thành công đối tượng Lê Chí Dũng (SN 1982, trú tại khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên) có biểu hiện nghi ngáo đá dùng dao đe dọa chém người xung quanh. (Ảnh: Dân Trí) Không việc làm, con nghiện rủ nhau chế tạo súng để giải trí: Tối 12/10, từ tin tố giác của người dân, Công an tỉnh Vĩnh Long đã ập vào nhà trọ Thiên Phúc ở xã Phước Hậu, huyện Long Hồ bắt 1 nhóm thanh niên ở trọ chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng và vật liệu nổ. Tại nhà trọ Công an thu được 1 khẩu súng ngắn tự chế, 2 viên đạn và 37 vỏ đạn quân dụng. Bước đầu các đối tượng khai nhận, do không có việc gì làm nên chế tạo khẩu súng để giải trí.

