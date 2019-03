Vụ bé 9 tuổi bị xâm hại: Bộ Công an nói về việc thay đổi tội danh

Chiều 25/3, tại trụ sở Bộ Công an diễn ra buổi họp báo thường kỳ do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chủ trì. Trong buổi họp báo này, các phóng viên có đặt câu hỏi về việc: Liệu có xử lý trách nhiệm của Công an huyện Chương Mỹ khi chỉ khởi tố kẻ xâm hại Nguyễn Trọng Trình tội “Dâm ô người dưới 16 tuổi”. Sau đó, Công an TP Hà Nội đã phải rút hồ sơ, khởi tố thành tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. (Ảnh: Trọng Phú)

Trả lời về vấn đề này, Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết: “Không có cơ sở để xử lý trách nhiệm của Công an huyện Chương Mỹ. Chúng ta chỉ có thể xử lý cán bộ thụ lý vụ án nếu để lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội. Còn vụ việc này có sự thay đổi tội danh là do nhận thức pháp luật của các cấp khác nhau”.

Cũng theo Trung tướng Trần Văn Vệ, việc Công an Chương Mỹ khởi tố Nguyễn Trọng Trình với tội danh “Dâm ô người dưới 16 tuổi” xuất phát từ những quy định hiện hành về áp dụng tội danh này. Chỉ khi VKSND và CA TP Hà Nội cùng thống nhất khởi tố tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” thì việc đổi tội danh mới được thực hiện.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 24/2, Nguyễn Trọng Trình đi xe máy không biển số về nhà sau khi đi bán thịt lợn. Trên đường về, khi đi qua nghĩa trang xã Hợp Đồng (Chương Mỹ), Trình phát hiện cháu V.N.Q. (9 tuổi) đang đi học về.

Đối tượng Nguyễn Trọng Trình. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Thấy vậy, Trình quay lại chỗ bé gái và nói dối là bố mẹ cháu nhờ đón cháu về. Sau khi cháu bé lên xe, Trình chở bé đến một vườn chuối thể thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Thực hiện xong hành vi thú tính, Trình ra về, bỏ lại cháu bé một mình. Sau đó, bé Q. đã nhờ người dân ở gần đó đưa về.

Vụ việc khiến cháu Q. bị xây xước, chảy nhiều máu từ vùng kín; rạn xương tay phải; gãy răng hàm dưới./.

