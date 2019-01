Vụ cháu bé 4 tuổi bị chém chết: Nghi phạm có tiền sử nghiện ma túy

1. Vụ cháu bé 4 tuổi bị chém chết: Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã bắt giữ đối tượng Vũ Hiếu Nghĩa (SN 1979, trú xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Nghĩa là nghi phạm sát hại cháu Nguyễn Thế Anh (SN 2015, trú cùng địa phương) vào sáng 22/1. Trong ảnh: Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Kết quả bước đầu cho thấy, Nghĩa nằm trong danh sách đối tượng có tiền sử nghiện ma túy. Khi bị bắt giữ, Nghĩa có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý. Trước đó, vào sáng 22/1, anh Nguyễn Đức Tú (SN 1991, trú tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) chở con trai là Nguyễn Thế Anh (SN 2015) đi học bằng xe máy trên tuyến tỉnh lộ 157 ra hướng ngã ba km6 (xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng). Khi cách ngã ba khoảng 300m, bố con anh Tú gặp hàng xóm là Vũ Hiếu Nghĩa (SN 1979) đi xe đạp ngược chiều, thì bị đối tượng đâm thẳng vào xe máy khiến chiếc xe trượt sa xuống rãnh. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. (ảnh: CAND) Ngay sau đó, đối tượng Nghĩa cầm dao mang theo người chém anh Tú nhưng không thành, liền quay lại chém cháu Thế Anh 3 nhát vào đỉnh đầu, khiến cháu bé tử vong trên đường đi cấp cứu. Trong ảnh: Chiếc xe của đối tượng gây án. (Ảnh: CAND) 2. Xét xử 4 cựu cán bộ Lọc hóa dầu Bình Sơn: Chiều 22/1, TAND TP Hà Nội đã tuyên án với 4 bị cáo là lãnh đạo cấp cao của Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) gồm Đinh Văn Ngọc (nguyên Tổng Giám đốc), Vũ Mạnh Tùng (nguyên Phó Tổng giám đốc), Nguyễn Hoài Giang (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên), Phạm Xuân Quang (nguyên kế toán trưởng). Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX quyết định phạt bị cáo Phạm Xuân Quang (ảnh) 6 năm tù; Đinh Văn Ngọc 4 năm tù; Nguyễn Hoài Giang 7 năm tù và Vũ Mạnh Tùng 8 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. 3. Đôi nam nữ tử vong bất thường trong phòng trọ: Khoảng 8h sáng 22/1, bạn của Trương Tiến Dũng (27 tuổi, quê An Giang, thuê phòng trọ thuộc phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), đến gõ cửa phòng trọ của Dũng nhưng thấy khóa trong và không ai trả lời. Chủ nhà trọ nhìn qua khe thông gió phát hiện anh Dũng treo cổ chết, bạn gái tên Hiếu nằm chết dưới nền gạch, xung quanh có vết máu. Sự việc sau đó đã được trình báo cơ quan công an. 4. Lĩnh án 4 năm tù vì dâm ô 3 học sinh tiểu học: Ngày 22/1, TAND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Hùng (56 tuổi, trú ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng 4 năm tù giam. 5. Công an bị tên trộm gà chọi dùng ná bắn hỏng một mắt: Chiều 21/1, Đào Quang Thanh (19 tuổi, trú thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng thanh niên tên Giang trộm con gà chọi của ông Nguyễn Thanh Phong (ở ấp 2, xã Sông Xoài) rồi rồ ga bỏ chạy. Một công an xã đi trên đường phát hiện đuổi theo và gọi anh Nguyễn Huy Tú (27 tuổi, công an viên ấp 2) hỗ trợ vây bắt. Lúc sau, anh Tú đuổi kịp, tăng ga vọt lên áp sát bọn trộm thì bị Giang dùng ná thun bắn trúng mắt. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mắt bị hỏng, phải mổ bỏ./.

