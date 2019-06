Vụ giang hồ "vây" xe công an: 4 đối tượng bị bắt, đình chỉ 2 cán bộ

Để xảy ra vụ việc, cũng có phần lỗi của các cán bộ công an khi đi ăn nhậu xảy ra xô xát.Theo bản tin phát đi trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai, 2 cán bộ công an bị đình chỉ là Trung tá Đinh Tú Anh và Trung tá Nguyễn Quang Trường, đều công tác tại Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai.