Vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại: Vì sao hung thủ vứt bỏ chiếc iPhone?

Theo lời kể của gia đình cháu C., sau khi hai bố con đi chơi về, bố cháu C đi đánh cờ cạnh nhà, khoảng 15 phút sau về nhà không thấy con gái. Sau một hồi tìm kiếm, nghe thấy tiếng khóc của cháu C. bên nhà ông Hoàng Văn Mai. Người nhà cháu C. đã vượt tường vào nhà tìm kiếm và thấy cháu C. khóc trên giường, còn đối tượng Hoàng Vân Mai trong tình trạng không mặc quần, quần của cháu C. ở sát người đối tượng. Ảnh: Đối tượng Mai tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Lạng Sơn