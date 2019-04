Vụ thi thể phụ nữ dưới giếng hoang: Bất ngờ lời khai của người chồng

Sáng 20/4, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y, nạn nhân đã được gia đình đưa về quê ở Lai Châu an táng. Chồng nạn nhân là Nguyễn Văn Huy - nghi can giết vợ được cơ quan Công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, phá án.